Обещали ограничить рост зарплат в общественном секторе — получили плюс 8% 2 624

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Обещали ограничить рост зарплат в общественном секторе — получили плюс 8%

Данные показывают, что государству не удается сдержать рост зарплат в общественном секторе, пишет Latvijas Avīze.

"Как так получается, что год назад коалиция обещала, что прирост фонда зарплат в публичном секторе в 2025 году составит максимум 2,6%, а статистика за первые восемь месяцев показала прирост более чем на 8%?" - спрашивает в социальной сети "X" бывший министр благосостояния, председатель правления Новой консервативной партии Гатис Эглитис. Так выполнили ли политики и должностные лица свои обещания, а если нет, то почему?

По оценкам Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД), за восемь месяцев этого года зарплаты в общественном секторе выросли на 5,8%. Данные Госказны показывают, что почти во всех министерствах предел прироста зарплат в 2,6% превышен.

"Можно только недоумевать, как Министерство финансов планирует добиться выполнения этого показателя к концу года. Думаю, что в конце года правительство сможет заявить, что решение выполнено, потому что никто не сможет доказать обратное - из-за множества исключений и других решений будет очень трудно доказать, что это не так", - отмечает эксперт ЛКРД по финансам и налогам Янис Херманис.

14 октября прошлого года Кабинет министров утвердил ограничение прироста фонда оплаты труда в публичном секторе в 2025 году в пределах 2,6%. Стремительный рост зарплат начался в 2022 году, когда были внесены поправки в закон об оплате труда, предусматривающие постепенное повышение зарплат в государственных и муниципальных учреждениях, чтобы приблизить их к уровню частного сектора.

В 2023 году зарплаты в общественном секторе выросли на 15,2%, в 2024 году - на 14,6%. Для сравнения: в частном секторе в эти же годы прирост составил в среднем 11% и 9% соответственно.

Предприниматели стали жаловаться, что частный сектор не может угнаться за таким ростом зарплат и наметилась тенденция перетока рабочей силы в общественный сектор. Хотя вначале цель реформы оплаты труда заключалась в том, чтобы приблизить зарплаты в общественном секторе к уровню частного, в 2025 году средняя зарплата в общественном секторе уже более чем на 100 евро превышает среднюю зарплату в частном секторе.

По данным Центрального статистического управления, в середине 2025 года средняя зарплата в общественном секторе составляла 1886 евро в месяц, в том числе в секторе госуправления (министерства, самоуправления, госучреждения) - 1679 евро в месяц, а в частном секторе - 1781 евро в месяц.

Читайте нас также:
#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • ES
    Ella Stroika
    9-го октября

    Страну привели в упадок, ни образованности, ни профессионализма, просто толпа бесполезеый людей, незаконно получаюших зарплату вообще!

    3
    0
  • П
    Процион
    9-го октября

    Правительство со своей премьершей Силиней самое прикольное за всë время новой неаткарибаннлсти. Пенсионеров проиндекстровали на 6-7℅, а столоначальников не сократили, а проиндексировали на 8. Но пенсионеров только на небольшую часть пенсии, а бюрократов на их многотысячную зарплату целиком.

    25
    2

