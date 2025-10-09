Baltijas balss logotype
Ride по-прежнему доступны; несовершеннолетние продолжают обходить требования приложения

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ride по-прежнему доступны; несовершеннолетние продолжают обходить требования приложения
ФОТО: скриншот видео TV3

Вечером 1 октября в Риге, возле железнодорожной станции Иманта, регулируемый железнодорожный переезд стал роковым для двух 13-летних девочек.

Передвигаясь на совместно используемом двухколёсном транспортном средстве “Ride”, водительница проигнорировала красный запрещающий сигнал светофора на переезде и не заметила приближающийся со стороны Риги поезд. В результате столкновения оборвались жизни двух детей.

На следующий вечер Центр по защите прав потребителей объявил о решении запретить использование транспортных средств “Ride”, однако уже на следующий день в полдень передача Bez Tabu убедилась, что красные двухколёсники по-прежнему доступны.

Хотя, согласно данным Дирекции безопасности дорожного движения, транспортные средства “Ride” классифицируются как велосипеды и несовершеннолетние могут на них передвигаться, само приложение компании содержит специальный пункт, где необходимо подтвердить, что самодвижущийся велосипед будет управляться совершеннолетним лицом. Погибшие в Имантe девочки были всего лишь 13-летними.

«На платформе “Ride” мы постепенно внедряем дополнительные механизмы верификации, которые позволят более строго контролировать требование совершеннолетия. Однако на практике возникают ситуации, когда несовершеннолетние используют данные родителей или других лиц. Мы активно ищем технические и юридические решения, чтобы свести такие случаи к минимуму, включая возможность привязки документов или платёжных карт к аккаунту», - указал исполнительный директор Ride Mobility Эдгар Якобсон.

В рамках эксперимента журналисты Bez Tabu в приложении “Ride” ввели дату рождения, соответствующую 10-летнему ребёнку. В следующем поле, где необходимо подтвердить совершеннолетие, введя слово yes (в переводе с английского — «да»), приложение игнорирует ранее введённые данные и всё равно позволяет использовать электрическое двухколёсное транспортное средство.

Специалисты по защите прав потребителей считают текущие усилия компании недостаточными для отмены решения о запрете услуги. Фирма в настоящее время игнорирует это решение, рискуя столкнуться с новыми санкциями.

Bez Tabu

Видео