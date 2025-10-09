Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Судьба животных в приютах: почти треть усыпляют 0 235

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Судьба животных в приютах: почти треть усыпляют
ФОТО: LETA

В сфере защиты животных принято много законов, но контролирующие органы не справляются со своими обязанностями, а ответственность общества за судьбу животных по-прежнему низка, пише Latvijas Avīze.

Так оценивают ситуацию спасатели бездомных животных.

В Латвии по-прежнему много собак без чипов, уличные колонии кошек быстро пополняются за счет новых, выброшенных прежними хозяевами нестерилизованных животных, а приюты переполнены. В прошлом году в приютах оказались почти десять тысяч животных, новые дома нашли 3648, а 883 были усыплены. Особенно в этом смысле выделяется Курземский регион, где в 2024 году были усыплены 34% животных.

Ранее услуги приюта в регионе предоставляло общество защиты животных "Liberta", расположенное в Приекуле. Организация могла свободно принимать бездомных животных несмотря на то, что у нее не было регистрации как приюта в Продовольственно-ветеринарной службе. Однако в этом году вступили в силу новые нормы, требующие, чтобы все неправительственные организации, систематически размещающие животных в специально оборудованных помещениях и ищущие им новый дом, были зарегистрированы как приюты. Поэтому с 1 января "Liberta" утратила право принимать новых животных.

"Мы идем к статусу приюта. Так как мы получили помещения сравнительно недавно, и это была просто крыша над головой, они требуют огромных вложений. Мы все строили по старым требованиям и получили бы статус уже в этом году, но закон изменился, появились новые нормы, поэтому все приходится переделывать", - рассказала "Latvijas Avīze" руководитель "Liberta" Илдзе Саулите.

Этот год пройдет в режиме перестройки, при этом "Liberta" продолжает содержать имеющихся животных и искать средства. Основные строительные работы уже завершены, сейчас идет оформление документов. Вначале новый закон трактовали так, что обществам запрещено не только принимать новых животных, но и отдавать в новые дома уже находящихся в приюте. Позже эта интерпретация изменилась, и за несколько месяцев около 20 из 70 животных нашли новых хозяев. Ранее приют ежегодно передавал в новые семьи около 200 животных.

"Изменения законодательства очень сильно на нас повлияли, потому что мы почти единственная организация в стране, которой сейчас приходится приостанавливать работу и полностью перестраивать помещения", - говорит Саулите.

При этом новые требования фактически затрагивают только те организации, у которых есть специально оборудованные помещения, в то время как общества, работающие в частных домах или квартирах, могут продолжать деятельность. "Я не вижу, чтобы это регулирование что-то изменило для них - они, как и раньше, принимают животных, помогают им и передают новым семьям. А я сейчас тот плохой человек, который каждый день вынужден отказывать людям и говорить - ищите помощь где-то еще, я не могу помочь", - говорит руководитель "Liberta".

Читайте нас также:
#животные
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах
Изображение к статье: Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах
Изображение к статье: В пятницу местами порывистый ветер разгонит облака
В пятницу местами порывистый ветер разгонит облака 78
Изображение к статье: Больницу травматологии и ортопедии возглавит Кристине Валдуса
Больницу травматологии и ортопедии возглавит Кристине Валдуса 251
Изображение к статье: Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира
Опять двойка: вузы Латвии не попали даже в первую тысячу лучших университетов мира 1 654
Изображение к статье: Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты
Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты 3116

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 0
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 29
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 229
Изображение к статье: Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма
Политика
2
Президент Европарламента встретится с премьер-министром и спикером Сейма 2 70
Изображение к статье: Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака
Люблю!
Какое хищное животное скрыто в вашем знаке Зодиака 430
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД
Наша Латвия
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 853
Изображение к статье: Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость
Люблю!
Еда «против морщин»: продукты, которые работают на вашу молодость 0
Изображение к статье: Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий?
Наша Латвия
Куда пропал выдворенный из Латвии пенсионер Григорий? 29
Изображение к статье: Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение
Наша Латвия
Недоперепили! Сбор от акциза на алкоголь демонстрирует падение 229

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео