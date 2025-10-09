Так оценивают ситуацию спасатели бездомных животных.

В Латвии по-прежнему много собак без чипов, уличные колонии кошек быстро пополняются за счет новых, выброшенных прежними хозяевами нестерилизованных животных, а приюты переполнены. В прошлом году в приютах оказались почти десять тысяч животных, новые дома нашли 3648, а 883 были усыплены. Особенно в этом смысле выделяется Курземский регион, где в 2024 году были усыплены 34% животных.

Ранее услуги приюта в регионе предоставляло общество защиты животных "Liberta", расположенное в Приекуле. Организация могла свободно принимать бездомных животных несмотря на то, что у нее не было регистрации как приюта в Продовольственно-ветеринарной службе. Однако в этом году вступили в силу новые нормы, требующие, чтобы все неправительственные организации, систематически размещающие животных в специально оборудованных помещениях и ищущие им новый дом, были зарегистрированы как приюты. Поэтому с 1 января "Liberta" утратила право принимать новых животных.

"Мы идем к статусу приюта. Так как мы получили помещения сравнительно недавно, и это была просто крыша над головой, они требуют огромных вложений. Мы все строили по старым требованиям и получили бы статус уже в этом году, но закон изменился, появились новые нормы, поэтому все приходится переделывать", - рассказала "Latvijas Avīze" руководитель "Liberta" Илдзе Саулите.

Этот год пройдет в режиме перестройки, при этом "Liberta" продолжает содержать имеющихся животных и искать средства. Основные строительные работы уже завершены, сейчас идет оформление документов. Вначале новый закон трактовали так, что обществам запрещено не только принимать новых животных, но и отдавать в новые дома уже находящихся в приюте. Позже эта интерпретация изменилась, и за несколько месяцев около 20 из 70 животных нашли новых хозяев. Ранее приют ежегодно передавал в новые семьи около 200 животных.

"Изменения законодательства очень сильно на нас повлияли, потому что мы почти единственная организация в стране, которой сейчас приходится приостанавливать работу и полностью перестраивать помещения", - говорит Саулите.

При этом новые требования фактически затрагивают только те организации, у которых есть специально оборудованные помещения, в то время как общества, работающие в частных домах или квартирах, могут продолжать деятельность. "Я не вижу, чтобы это регулирование что-то изменило для них - они, как и раньше, принимают животных, помогают им и передают новым семьям. А я сейчас тот плохой человек, который каждый день вынужден отказывать людям и говорить - ищите помощь где-то еще, я не могу помочь", - говорит руководитель "Liberta".