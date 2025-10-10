Baltijas balss logotype
Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Приходится рыться в гнилье! Покупательница возмущена качеством овощей в супермаркетах

Редакция портала LA.LV получила сердитое письмо от читательницы, обеспокоенной качеством овощей в одном из латвийских супермаркетов.

Женщина возмущена: «Это ненормально — копаться среди гниющих овощей, чтобы найти хоть что-то пригодное! Кто вообще отвечает за качество фруктов и овощей в магазинах? Нужно штрафовать за такое!»

Подобные жалобы время от времени поступают по поводу разных торговых сетей, поэтому журналисты решили выяснить, кто и как контролирует качество овощей и фруктов в латвийских магазинах.

Что говорят торговые сети

Эверита Бичкова, руководитель внешних коммуникаций Rimi Latvia, поясняет: «Для нас важно, чтобы товары, предлагаемые покупателям, были безопасными, качественными и произведены ответственно. Rimi сотрудничает только с сертифицированными поставщиками, а на всех этапах логистики проводится строгий контроль качества».

По её словам, за состояние фруктов и овощей на полках отвечает назначенный сотрудник. В торговых залах Rimi представлены только продукты высшего — первого сорта.

Если товары не соответствуют стандартам, их немедленно убирают с полок. Бичкова отмечает, что нынешние сложности с качеством связаны с климатическими изменениями в Европе — засухой, жарой, обильными дождями и резкими перепадами температур, которые напрямую влияют на урожай и хранение продукции.

Илзе Приедите, маркетинговый директор сети top!, подтверждает: «Ответственные сотрудники обязаны регулярно проверять ассортимент и вовремя убирать испорченные товары. Подгнившие или повреждённые овощи и фрукты не должны находиться в продаже».

По её словам, ответственность за качество делят все участники цепочки — производитель, поставщик и торговец.

Клинта Межапуке, представитель Lidl Latvija, говорит: «Мы тщательно отбираем ассортимент, особое внимание уделяя свежести. При поступлении товаров в логистический центр проводится проверка качества и уровня пестицидов — наши стандарты допускают не более 30% от максимально разрешённого уровня в ЕС. Если продукт не соответствует нормам, он в магазины не попадает».

В Lidl свежесть овощей и фруктов контролируют несколько раз в день. Испорченные продукты отправляют на переработку для производства биогаза, а не в продажу.

Если покупатель заметил некачественный товар, все сети советуют обратиться к сотруднику магазина — испорченные продукты будут немедленно изъяты. Rimi при этом возвращает деньги за уже купленный некачественный товар.

Что говорит Продовольственно-ветеринарная служба (PVD)

Монта Вайце, старший эксперт отдела надзора за оборотом продуктов питания PVD, поясняет: «Согласно закону о контроле оборота пищевых продуктов, за качество и безопасность продукции отвечает предприятие, участвующее в её обороте. В торговой точке ответственность несёт продавец».

Допускается продажа только качественных и безопасных продуктов. В партиях фруктов и овощей может быть до 10% некондиционных экземпляров и не более 2% откровенно испорченных.

Остальные должны быть чистыми, целыми, без гнили, насекомых, лишней влаги и постороннего запаха.

Продавец обязан регулярно проверять качество товаров и удалять несоответствующую продукцию.

PVD призывает покупателей быть внимательными и, заметив нарушения, сначала сообщить продавцу, а при необходимости — обратиться в PVD, указав как можно больше подробностей.

(10)
  • DV
    Didzis Vatnikovs
    10-го октября

    Ключевое слово выбирать. И даже не среди овощей, а покупать или нет. Не нравится проваливайте в другой магазин. Никто вас не заставляет там покупать.

    3
    0
  • ОВ
    Оби Ван
    10-го октября

    Я, если испорченое нахожу, под прилавок кидаю. Однажды, картохи, киллограм 10 накидал. Прибежала тётя, кричит: "Вы что творите?!". Я ей говорю: "Садитесь жрать пожалуйста!"

    4
    8
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Забыли вы сволочи запах овощных магазинов в совке... Эх, помню в слоке был один... Входя в него от запАханов смеси гнили можно было сразу дать кондратия на пороге, нанюхав амбрэ компостной кучи 🐱 Зайти туда за картофаном был стоический повиг... Зимой иногда приходилось, поскольку картошка на каугурском рынке была не всегда. Ну да, овощи фрукты лежа не молодеют, особенно когда их лапищами жмахают и ворочают несколько дней подряд всякие тётки, выковыривая что понажорестей и слаще.

    6
    30
  • VU
    Vards Uzvards
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Конечно, все сволочи, кроме тебя пса смардовского или смердящего в комментах.

    20
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Ой, мой нежный любитель колбасы по 2.20 порвался... Рыдаю.. (хотя нет) 🐱

    3
    10
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го октября

    Украинцы мечтали о кружевных труселях, латыши о сливочном масле и беконе, но на деле всё оказалось намного проще и прозаичнее!

    34
    2
  • NB
    Nose Bose
    10-го октября

    вообще-то виновато государство, оно не дает списывать на гниль более 1%. Вот коммерсантам и остается надеяться на хоть что-то

    13
    1
  • С
    Сарказм
    Nose Bose
    10-го октября

    Прааавда? Ну-как поделись источником, где это на законодательном уровне в ЛР закреплены нормы списания испорченного товара в процентах (исключая, кажется, топливо, там что-то похожее есть)

    4
    0
  • A
    Aleks
    10-го октября

    А что ж вы хотели...Стояли то на баррикадах для того,чтобы Латвия стала страной третьего мира и ее доили все,кто и замутил развал СССР. Латвийцы,как сейчас украинцы,очень верили ,что сейчас заживут припеваюче,если станут европейцами 😂😂😂 Европейцами мы были в СССР,а сейчас стали туземцами Евросоюза и куда скидывается все,что в приличной более менее стране бюргер есть не будет,но схомячит латвийский туземец ((

    38
    1
  • С
    Сарказм
    Aleks
    10-го октября

    Гы-гы-гы, при СССР ты был крепостным рабом, видевшим бананы и ананасы в основном на картинках (ну если у тебя папа в море не ходил, конечно). И кормили тебя тем, что выжило после битвы за урожай, обычно соответствующего качества, и в овощных магазинах никто не давал тебе крутить носом, чего-то там щупать и пытаться выбрать что-то негнилое, жри, что дают и не выделывайся, а нет, так пшол вон, за тобой вон очередь стоит, не задерживай людей. Выбирать он тут будет, а куда тогда гнилое девать? А план как выполнять? "европеец " фигов

    4
    23
Читать все комментарии

