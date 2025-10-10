Редакция портала LA.LV получила сердитое письмо от читательницы, обеспокоенной качеством овощей в одном из латвийских супермаркетов.

Женщина возмущена: «Это ненормально — копаться среди гниющих овощей, чтобы найти хоть что-то пригодное! Кто вообще отвечает за качество фруктов и овощей в магазинах? Нужно штрафовать за такое!»

Подобные жалобы время от времени поступают по поводу разных торговых сетей, поэтому журналисты решили выяснить, кто и как контролирует качество овощей и фруктов в латвийских магазинах.

Что говорят торговые сети

Эверита Бичкова, руководитель внешних коммуникаций Rimi Latvia, поясняет: «Для нас важно, чтобы товары, предлагаемые покупателям, были безопасными, качественными и произведены ответственно. Rimi сотрудничает только с сертифицированными поставщиками, а на всех этапах логистики проводится строгий контроль качества».

По её словам, за состояние фруктов и овощей на полках отвечает назначенный сотрудник. В торговых залах Rimi представлены только продукты высшего — первого сорта.

Если товары не соответствуют стандартам, их немедленно убирают с полок. Бичкова отмечает, что нынешние сложности с качеством связаны с климатическими изменениями в Европе — засухой, жарой, обильными дождями и резкими перепадами температур, которые напрямую влияют на урожай и хранение продукции.

Илзе Приедите, маркетинговый директор сети top!, подтверждает: «Ответственные сотрудники обязаны регулярно проверять ассортимент и вовремя убирать испорченные товары. Подгнившие или повреждённые овощи и фрукты не должны находиться в продаже».

По её словам, ответственность за качество делят все участники цепочки — производитель, поставщик и торговец.

Клинта Межапуке, представитель Lidl Latvija, говорит: «Мы тщательно отбираем ассортимент, особое внимание уделяя свежести. При поступлении товаров в логистический центр проводится проверка качества и уровня пестицидов — наши стандарты допускают не более 30% от максимально разрешённого уровня в ЕС. Если продукт не соответствует нормам, он в магазины не попадает».

В Lidl свежесть овощей и фруктов контролируют несколько раз в день. Испорченные продукты отправляют на переработку для производства биогаза, а не в продажу.

Если покупатель заметил некачественный товар, все сети советуют обратиться к сотруднику магазина — испорченные продукты будут немедленно изъяты. Rimi при этом возвращает деньги за уже купленный некачественный товар.

Что говорит Продовольственно-ветеринарная служба (PVD)

Монта Вайце, старший эксперт отдела надзора за оборотом продуктов питания PVD, поясняет: «Согласно закону о контроле оборота пищевых продуктов, за качество и безопасность продукции отвечает предприятие, участвующее в её обороте. В торговой точке ответственность несёт продавец».

Допускается продажа только качественных и безопасных продуктов. В партиях фруктов и овощей может быть до 10% некондиционных экземпляров и не более 2% откровенно испорченных.

Остальные должны быть чистыми, целыми, без гнили, насекомых, лишней влаги и постороннего запаха.

Продавец обязан регулярно проверять качество товаров и удалять несоответствующую продукцию.

PVD призывает покупателей быть внимательными и, заметив нарушения, сначала сообщить продавцу, а при необходимости — обратиться в PVD, указав как можно больше подробностей.