Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В случае нападения России власти Латвии смогут эвакуировать только одного из каждых трех жителей страны – Reuters 17 12428

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Один из способов покинуть страну - улететь из нее.

Один из способов покинуть страну - улететь из нее.

Латвия, Эстония и Литва разрабатывают планы действий на случай нападения России, которые включают эвакуацию сотен тысяч мирных жителей, сообщает Reuters.

Эти государства в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

По оценкам заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварса Накуртса, свои дома могут покинуть треть из 1,9 млн жителей.

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пожела, который участвует в разработке мер, сообщил, что эвакуировать могут около 400 тыс. человек — это примерно половина граждан, которые живут в радиусе 40 км от границ России и Белоруссии.

Эстония готовит планы по вывозу во временные убежища около 140 тыс. человек (десятой части населения страны, которое составляет 1,4 млн), сообщил советник по эвакуации спасательного департамента Ивар Май.

Владимир Путин ранее заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами НАТО. В свою очередь руководство стран Балтии не раз заявляло, что Путину верить нельзя.

А что делать тем, кого власти не вывезут после наступления армии России? Инструкция для оставшихся - ЗДЕСЬ

Читайте нас также:
#эвакуация #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
24
0
0
0
0
8

Оставить комментарий

(17)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го октября

    На борт воздушного судна будут допускаться исключительно и только носители государственного языка.

    4
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го октября

    Туалетную бумагу в дорогу не забудте и печально спеть "диевс свети латвию"... покасики.

    12
    1
  • П
    Процион
    10-го октября

    Хватит нагнетать антироссийский военный психоз. Если Пабрикс на этом свихнулся, держитесь от него подальше. Все подобные страшилки имеют одну цель — напугать население и потом содрать с народа 5% ВВП, чтобы люди не возмущались. Половину денег рассовать по своим личным карманам.

    136
    7
  • V
    Viktot
    Процион
    11-го октября

    Что то напоминает а точно 22 год когда Путин в грудь бил и говорил не какой войны не будет с Украиной.

    6
    29
  • З
    Злой
    10-го октября

    На меня не рассчитывайте, никуда не эвакуируюсь, , останусь в своём доме, захотят увезти силой, окажу такое сопротивление, что мало не покажется, положу много.

    63
    10
  • З
    Злой
    Злой
    10-го октября

    Как инженер я разработал много сюрпризов.

    24
    8
  • bt
    bory tschist
    Злой
    10-го октября

    ... когда нынешняя BB-помойка закроется – посмотрим куда все эти малограмотные смельчаки-комментаторы побегут ...

    8
    26
  • bt
    bory tschist
    Злой
    10-го октября

    ... когда нынешняя BB-помойка закроется – посмотрим, куда все эти малограмотные смельчаки-комментаторы побегут ...

    5
    22
  • SK
    Soglasen Klassnij
    10-го октября

    На самолётах АйрБалтик поместится только элита с награбленым

    87
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Soglasen Klassnij
    11-го октября

    Награбленное, латышская якобы элита, уже вывезла.

    12
    2
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Зачем эвакуироваться?Здесь будет работы непочатый край-ловить сбегающих патриотов ,ведь самолётов на всех не хватит,да и будут ли они летать-большой вопрос.Даже интересно было бы все это увидеть.. Если ,конечно,не будет опять какого нибудь договорняка как на Украине,где спокойно работает Рада и никуда бежать не собирается,зарабатывая на войне. Зачем менятъ сценарий?Можно начать СВО и с Евросоюзом и тихонечко воевать лет 10 пока все население не пересохнет.😈👽

    45
    10
  • V
    Viktot
    Aleks
    11-го октября

    По тебе видно уже приготовил портрет Путина для встречи. Но фраер забыл что его в расход пустят первым делом освободители как в Донецке и Луганск. На штурм пойдешь как миленький не будут упрашивать....

    2
    22
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    нет денег дыры на дорогах заделать , а они треть страны эвакуировать собрались !!!!! сначала портки на жопе зашейте , а потом наполеоновские планы разрабатывайте !!!!!!

    106
    5
  • СИ
    Семён Иванов
    10-го октября

    А куда собираются эвакуировать, в какое место?

    85
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го октября

    А может не надо ждать нападения Путина? Собрались и пошли на фиг. Насколько сразу воздух станет чище!

    111
    3
  • V
    Viktot
    Алексей Зиновьев
    11-го октября

    А может тебе стоит сходить туда? Или как? Ваши любимчики вас быстро на фаршь пустят они этому умеют. Отработано на патриотах Донецка и Луганска )))

    1
    27
  • Л
    Латтоптун
    10-го октября

    Нужно заранее отделить патриотов, от непатриотов. Непатриоты- улетают, а патриоты остаются яростно сражаться. Только мне кажется, что " патриоты", первыми окажутся в креслах самолёта...Bon voyage.

    124
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Изображение к статье: Воскресенье в Латвии будет совсем неприветливым
Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Изображение к статье: Если в имени и фамилии есть зверь — вход в зоопарк свободный
Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
Изображение к статье: Хотя золотая осень в Сигулде - это классика, город все равно зазывает в гости
С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: С ноября продлят рабочее время почти в 50 почтовых отделениях
Изображение к статье: Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу
Дождливое утро, но солнечный день — прогноз на субботу 195
Изображение к статье: Теплоход «Ринужи». Шлюпочные учения. У руля — Олег Шовгеня. Эксклюзив!
Латвийский моряк пережил два кораблекрушения за три дня (продолжение) 448
Изображение к статье: Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время
Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время 1537
Изображение к статье: Завершается строительство променада на левом берег Даугавы - когда рижане смогут оценить работу?
Завершается строительство променада на левом берег Даугавы - когда рижане смогут оценить работу? 629

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 57
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 90
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 91
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 70
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 57
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 20
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 17

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео