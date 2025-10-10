Латвия, Эстония и Литва разрабатывают планы действий на случай нападения России, которые включают эвакуацию сотен тысяч мирных жителей, сообщает Reuters.

Эти государства в мае договорились о сотрудничестве в области гражданской обороны.

По оценкам заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Латвии Иварса Накуртса, свои дома могут покинуть треть из 1,9 млн жителей.

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Литвы Ренатас Пожела, который участвует в разработке мер, сообщил, что эвакуировать могут около 400 тыс. человек — это примерно половина граждан, которые живут в радиусе 40 км от границ России и Белоруссии.

Эстония готовит планы по вывозу во временные убежища около 140 тыс. человек (десятой части населения страны, которое составляет 1,4 млн), сообщил советник по эвакуации спасательного департамента Ивар Май.

Владимир Путин ранее заявлял, что у Москвы нет «никаких резонов, никакого интереса» воевать со странами НАТО. В свою очередь руководство стран Балтии не раз заявляло, что Путину верить нельзя.

