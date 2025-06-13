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В Люксембурге готовят план массовой эвакуации жителей Латвии при приближении войск Путина 6 5412

Наша Латвия
Дата публикации: 13.06.2025
BB.LV
В Люксембурге готовят план массовой эвакуации жителей Латвии при приближении войск Путина

В пятницу, 13 июня, министры внутренних дел Латвии, Эстонии и Литвы подписали меморандум, посвященный эвакуации трех стран. Местом подписания документа министры почему-то выбрали Люксембург.

Официальная цель меморандума — содействовать сотрудничеству в управлении массовой эвакуацией, поощряя совместное планирование эвакуации и обмен информацией, сообщили bb.lv в МВД.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в этой связи доложил: «Мы разработали различные планы массовой эвакуации. Скоординированные действия и готовность стран Балтии в случае массовой эвакуации — важный шаг для безопасности наших граждан».

Меморандум о взаимопонимании предусматривает развитие системы региональной координации, а также обмен информацией о ресурсах и возможностях, необходимых для обеспечения массовой эвакуации. Сведённая информация будет включена в общую платформу для обмена данными.

Как сообщают в МВД ЛР, планы эвакуации могут пригодится в свете продолжающейся агрессии России против Украины, а также растущими рисками, гибридными и традиционными угрозами.

Пока один латвийский министр в Люксембурге еще только строит планы о массовой эвакуации из Латвии, другая – уже задумалась об эвакуации граждан Латвии из Ирана и Израиля.

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#эвакуация
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(6)
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го июня

    Скорей бы уже, там хоть заживём спокойно, без языковой дубинки.

    126
    12
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Возникает вопрос,:А зачем тогда уходят миллионы и миллионы евро народных денег на оборону,если собираются принудительно эвакуировать людей с этой территории и даже не думают ее защищать?!👽 Т.е.,кто то обогатится немерянное и с радостью покинет эту страну и явно не в Израиль-там жарко во всех смыслах и уже и изгоям не с кого будет спросить за уворованную у них страну и деньги. Отличная схема ,в которой и Шеломов в доле,как понимаю.Т.е.он готов бомбить Латвию,даже зная ,что тут много русских?!Вот он ,,гусский мир,,от властей России. Хотя до этого может и не дойти-инфраструктура для заезжих хазар должна быть сохранена.

    76
    40
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    13-го июня

    Напоминает семидесятые время коммуналок , этаж как надо было сраться с соседями чтоб по вечерам проверять крепость дверей.

    64
    3
  • A
    Anim
    13-го июня

    Очередное бла-бла-бла за счёт налогоплательщиков.

    82
    3
  • З
    Злой
    13-го июня

    Даже с места не сдвинусь, попробуют насильно- окажу сопротивление и не шуточное.

    106
    4
  • A
    Aleks
    13-го июня

    Т.е.права была Клинтониха в 2005 году,говоря что им нужна территория Стран Балтии?Вова,типа,наедет-отсюда всех вывезут и Вова передаст территорию США,демократам и здесь будет филиал Хазарского Каганата.А может даже не передавать,ведь это одна команда...

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