В Люксембурге готовят план массовой эвакуации жителей Латвии при приближении войск Путина

В пятницу, 13 июня, министры внутренних дел Латвии, Эстонии и Литвы подписали меморандум, посвященный эвакуации трех стран. Местом подписания документа министры почему-то выбрали Люксембург.

Официальная цель меморандума — содействовать сотрудничеству в управлении массовой эвакуацией, поощряя совместное планирование эвакуации и обмен информацией, сообщили bb.lv в МВД.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис в этой связи доложил: «Мы разработали различные планы массовой эвакуации. Скоординированные действия и готовность стран Балтии в случае массовой эвакуации — важный шаг для безопасности наших граждан».

Меморандум о взаимопонимании предусматривает развитие системы региональной координации, а также обмен информацией о ресурсах и возможностях, необходимых для обеспечения массовой эвакуации. Сведённая информация будет включена в общую платформу для обмена данными.

Как сообщают в МВД ЛР, планы эвакуации могут пригодится в свете продолжающейся агрессии России против Украины, а также растущими рисками, гибридными и традиционными угрозами.

Пока один латвийский министр в Люксембурге еще только строит планы о массовой эвакуации из Латвии, другая – уже задумалась об эвакуации граждан Латвии из Ирана и Израиля.