Рижская Дума, кроме всех функций самоуправления, отвечает и за гражданскую оборону.

Центральному пункту подчинены собственно Центр, Авоти, Гризинькалнс, Петерсала, Андрейсала, Скансте, Браса, Кундзиньсала и Саркандаугава с Межапарком.

На днях координатор групп по взаимодействию окраин Янис Тирзиньш, в контексте "кризисного управления" на семинаре по гражданской обороне высказался предельно ясно: "Когда прозвучит сирена, не спеша движемся в сторону, указанную зелеными стрелками". И порекомендовал помнить про "сумку 72 часов", организацию гражданского сопротивления и эвакуацию.

Разница между военными и гражданскими уменьшится?

Приглашенный муниципалитетом эксперт Виталийс Ракстиньш (основное место работы — Университет Страдиня), выразил надежду, что рассказанное им никогда не потребуется.

Но тем не менее подчеркнул, что "народ обязан понимать про сопротивление как организованное государством стремление с использованием всех видов ненасильственных и насильственных действий, чтобы восстановить независимость и автономию, которые чужая власть полностью или частично оккупировала".

Обязанности населения во время нападения

Согласно статье 25-1 Закона о национальной безопасности, в случае войны или военного вторжения, в обязанности населения входит:

выполнять распоряжения Министерства обороны и Национальных вооруженных сил и не сотрудничать с агрессором;

население вправе осуществлять гражданское неповиновение, оказывать вооруженное сопротивление и предоставлять все виды поддержки для вооруженного сопротивления военнослужащих НВС и НАТО;

необходимо содействие культуре гражданского сопротивления, неповиновения и невооруженного сопротивления на основе проверенной информации о государственной безопасности и обороне.

НВС, кроме всего, на основании 4-го пункта 25-й статьи Закона о национальной безопасности, имеют право «на основании добровольности и взаимного доверия привлекать жителей для поддержки подготовки и осуществления мероприятий Плана обороны государства».

"С людьми нужно говорить своевременно"

...отметил в своем докладе г-н Ракстиньш, – "Народ должен помогать обороне прежде всего на своих рабочих местах, препятствуя нападениям на критически важную инфраструктуру (к примеру, на кабели связи: по дну Балтики проходит только 2 линии, которые еще не затронуты), противодействовать непосредственному вторжению врага и сопротивляться, уже попав под оккупацию.

Происходящая война в Украине показывает, что вооруженные силы обоих государств на время занимают территории друг друга, потому важно понять, что население ЛР должно делать в случае оккупации".

Куда бежать

Гинтс Рейнисонс, начальник управления гражданской обороны и оперативной информации, призвал обращать внимание на зеленые значки – квадраты с человечками. В Центре обследовано немало подвалов, которые могут помочь при налете артиллерии врага или воздушном нападении.

Конечно, назвать "бункером" можно только те, что защищают от ядерного и химического оружия, таких у нас немного.

Но вблизи от всякого жилого квартала имеется "кризисная" инфраструктура – промышленный объект, административное или учебное здание, подземная автостоянка и т.п., которые могут квалифицироваться как убежища 2-3-го классов. Также убежища в жилых домах, особенно современных.

А старые же полуподвалы необходимо обложить по периметру мешками с песком, чтобы защитить окна, и проверить, чтобы их не затопило.

Финансовая безопасность

Несмотря на то, что в Центре несколько постоянно работающих банкоматов все же их деятельность может быть нарушена, потому жителей призывают иметь достаточный для содержания основных потребностей домохозяйства в течение недели объем купюр достоинством 5-10-20 евро.

Игорс Флейтманис, эксперт Банка Латвии по безопасности, поблагодарил столичную Думу, и заметил, что финансовый сектор предпочитает смотреть на ситуацию «широко». Все же позади несколько лет ковида, и за это время сделано немало для подготовки к кризису, в особенности через цифровизацию.

Ментальная безопасность

Клинический психолог Кристине Вагуле обратила внимание на необходимость ментальной устойчивости в кризисной ситуации: даже в случае начала военных действий необходимо действовать рационально, сохранять спокойствие, и главное, дышать ровно и глубоко.

Иначе, при частом и мелком дыхании, стресс только увеличится!

В общем "эмоциональный контроль, эластичность, социальная поддержка!".