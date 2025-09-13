Baltijas balss logotype
Что делать, когда начнется война: эксперты рекомендуют жителям Риги поступать, как в Украине 13 2551

Наша Латвия
Дата публикации: 13.09.2025
BB.LV
Подземные бункеры по стандартам НАТО доступны не всем.

Подземные бункеры по стандартам НАТО доступны не всем.

ФОТО: пресс-фото

Рижская Дума, кроме всех функций самоуправления, отвечает и за гражданскую оборону.

Центральному пункту подчинены собственно Центр, Авоти, Гризинькалнс, Петерсала, Андрейсала, Скансте, Браса, Кундзиньсала и Саркандаугава с Межапарком.

На днях координатор групп по взаимодействию окраин Янис Тирзиньш, в контексте "кризисного управления" на семинаре по гражданской обороне высказался предельно ясно: "Когда прозвучит сирена, не спеша движемся в сторону, указанную зелеными стрелками". И порекомендовал помнить про "сумку 72 часов", организацию гражданского сопротивления и эвакуацию.

Разница между военными и гражданскими уменьшится?

Приглашенный муниципалитетом эксперт Виталийс Ракстиньш (основное место работы — Университет Страдиня), выразил надежду, что рассказанное им никогда не потребуется.

Но тем не менее подчеркнул, что "народ обязан понимать про сопротивление как организованное государством стремление с использованием всех видов ненасильственных и насильственных действий, чтобы восстановить независимость и автономию, которые чужая власть полностью или частично оккупировала".

Обязанности населения во время нападения

Согласно статье 25-1 Закона о национальной безопасности, в случае войны или военного вторжения, в обязанности населения входит:

  • выполнять распоряжения Министерства обороны и Национальных вооруженных сил и не сотрудничать с агрессором;

  • население вправе осуществлять гражданское неповиновение, оказывать вооруженное сопротивление и предоставлять все виды поддержки для вооруженного сопротивления военнослужащих НВС и НАТО;

  • необходимо содействие культуре гражданского сопротивления, неповиновения и невооруженного сопротивления на основе проверенной информации о государственной безопасности и обороне.

НВС, кроме всего, на основании 4-го пункта 25-й статьи Закона о национальной безопасности, имеют право «на основании добровольности и взаимного доверия привлекать жителей для поддержки подготовки и осуществления мероприятий Плана обороны государства».

"С людьми нужно говорить своевременно"

...отметил в своем докладе г-н Ракстиньш, – "Народ должен помогать обороне прежде всего на своих рабочих местах, препятствуя нападениям на критически важную инфраструктуру (к примеру, на кабели связи: по дну Балтики проходит только 2 линии, которые еще не затронуты), противодействовать непосредственному вторжению врага и сопротивляться, уже попав под оккупацию.

Происходящая война в Украине показывает, что вооруженные силы обоих государств на время занимают территории друг друга, потому важно понять, что население ЛР должно делать в случае оккупации".

Куда бежать

Гинтс Рейнисонс, начальник управления гражданской обороны и оперативной информации, призвал обращать внимание на зеленые значки – квадраты с человечками. В Центре обследовано немало подвалов, которые могут помочь при налете артиллерии врага или воздушном нападении.

Конечно, назвать "бункером" можно только те, что защищают от ядерного и химического оружия, таких у нас немного.

Но вблизи от всякого жилого квартала имеется "кризисная" инфраструктура – промышленный объект, административное или учебное здание, подземная автостоянка и т.п., которые могут квалифицироваться как убежища 2-3-го классов. Также убежища в жилых домах, особенно современных.

А старые же полуподвалы необходимо обложить по периметру мешками с песком, чтобы защитить окна, и проверить, чтобы их не затопило.

Финансовая безопасность

Несмотря на то, что в Центре несколько постоянно работающих банкоматов все же их деятельность может быть нарушена, потому жителей призывают иметь достаточный для содержания основных потребностей домохозяйства в течение недели объем купюр достоинством 5-10-20 евро.

Игорс Флейтманис, эксперт Банка Латвии по безопасности, поблагодарил столичную Думу, и заметил, что финансовый сектор предпочитает смотреть на ситуацию «широко». Все же позади несколько лет ковида, и за это время сделано немало для подготовки к кризису, в особенности через цифровизацию.

Ментальная безопасность

Клинический психолог Кристине Вагуле обратила внимание на необходимость ментальной устойчивости в кризисной ситуации: даже в случае начала военных действий необходимо действовать рационально, сохранять спокойствие, и главное, дышать ровно и глубоко.

Иначе, при частом и мелком дыхании, стресс только увеличится!

В общем "эмоциональный контроль, эластичность, социальная поддержка!".

#гражданская оборона
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
Оставить комментарий

(13)
  • п
    прохожий
    13-го сентября

    Какие примеры с Укр. ,какие мешки ? Давно было сказано , чтобы не сравнивали , будет применена совсем другая тактика .

    21
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    прохожий
    13-го сентября

    Совершенно верно, со стороны Балтийского моря и Рижского залива.

    8
    4
  • пк
    полосатый конь
    13-го сентября

    «Мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто точно знает, кто его враг.» (с) Пословица.

    18
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го сентября

    Не написано, как в плен сдаваться? Руки за спиной держать или не нужно?

    95
    4
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Трамп начал жёсткую травлю банды ярого русофоба и психопата,как он его назвал-венгерского еврея Сороса. Думаю,что война пока отменяется.Банде будет не до этого.Надеюсь,веяния дойдут до и до русофобов-соросистов Латвии,потому что одной Америкой Сорос не отделается. И это радует

    98
    8
  • A
    Aleks
    Aleks
    13-го сентября

    Сейчас должен появиться,,R,, и обвинить Трампа в антисемитизме,преследовании евреев и кричать как Сорос прошел Холокост,сдавая евреев гитлеровцам.

    49
    7
  • R
    R.
    Aleks
    13-го сентября

    Я никакой симпатии к Соросу не испытываю. Он такой же подонок, как и ты, Драпеко.

    2
    4
  • Е
    Ехидный
    13-го сентября

    какие мешки с песком ????так им хочется чтобы Путин напал наконец , а эта падла все не нападает !!!

    126
    5
  • JB
    Janis Berzin
    13-го сентября

    "в Украине" - Коля стал украиноязычным или проукраински думающим и после 36 лет работы русскоязычным журналистом забыл нормы русского языка? На Украине, в Донбассе, на Венере и т.д.

    90
    3
  • П
    Процион
    Janis Berzin
    13-го сентября

    «в Украине». Имеет право, не запретишь. Он также может приехать В троллейбусе В стадион Даугава, занять место В трибуне и смотреть В футбольный матч. :)

    54
    4
  • A
    Aleks
    13-го сентября

    Правильно.Надо делать как на Украине-валить из страны.

    141
    4
  • Д
    Дед
    Aleks
    13-го сентября

    Вы абсолютно правы, нужно делать, то что сделало большинства украинцев бежать из страны. В Европу бессмысленно, страны НАТО моментом забреют на фронт, а вот в Россию, самое правильное решение. На фронт посылать не будут- неблагонадежные.

    66
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    13-го сентября

    Дед прав насчёт неблагонадёжности, да Сибирь велика есть, всем места хватит!

    37
    3
Читать все комментарии

