Ноябрь, декабрь и январь принесут латвийцам не только праздничное настроение, но и возможность немного перевести дух.

Ноябрь: 19 рабочих дней и госпраздники

В ноябре 2025 года латвийцев ждут 19 рабочих дней и 151 рабочий час.

Главное событие месяца — День провозглашения Латвийской Республики (18 ноября). Праздник выпадает на вторник и традиционно является государственным выходным.

Как сообщалось ранее, чтобы сделать уикенд длиннее, государственные и муниципальные учреждения перенесут рабочие дни:

• 8 ноября (суббота) станет рабочим днём;

• 17 ноября будет выходным.

Таким образом, будет длинный праздничный уикенд с 15 по 18 ноября.

Декабрь: рождественские выходные

Декабрь 2025 года включает 19 рабочих дней и 150 рабочих часов, но благодаря рождественским праздникам он традиционно станет одним из самых комфортных месяцев для работников.

Праздничные и сокращённые дни:

• 23 декабря (вторник) — предпраздничный день, работа короче на 1 час;

• 24 декабря (среда) — Сочельник, официальный выходной;

• 25 и 26 декабря (четверг и пятница) — рождественские праздники, выходные дни;

• 30 декабря (вторник) — ещё один предпраздничный день (на час короче);

• 31 декабря (среда) — канун Нового года, нерабочий день.

Фактически последняя неделя декабря будет почти полностью выходной — латвийцы смогут насладиться пятидневным отдыхом с 24 по 28 декабря, а затем встретить Новый год в спокойном ритме.

Январь: с Нового года — с нового графика

Первый месяц 2026 года принесёт 21 рабочий день и 168 рабочих часов.

• 1 января (четверг) — Новый год, официальный выходной;

• 2 января (пятница) — перенесённый рабочий день, госучреждения будут отдыхать — этот день перенесён на 17 января (субботу).

• 17 января (суббота) станет рабочим днём — замена за 2 января.

Таким образом, январь начнётся с четырёхдневного новогоднего уикенда — с 1 по 4 января.