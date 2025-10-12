Государственная пожарно-спасательная служба в воскресенье с 10:00 до 12:30 получила 55 вызовов, связанных с последствиями сильного ветра, сообщило ведомство.

В большинстве случаев требовалось распилить упавшие деревья. В основном деревья падали на проезжую часть, блокируя движение, во многих случаях создавали угрозу, поскольку были опасно надломлены и могли упасть на жилые дома или дороги.

В двух случаях упавшие деревья обрушились на жилые дома. Также поступали вызовы, когда падающие деревья задели линии электропередачи.

Большинство вызовов зарегистрировано в Риге, Юрмале, а также в краях Ропажи, Марупе и Огре. В настоящее время диспетчеры продолжают принимать звонки о последствиях сильного ветра, активно ведутся работы по ликвидации повреждений.

ДОПОЛНЕНО: с экстренным заявлением выступила Рижская дума

В Риге из-за сильного ветра падают деревья. Если ветер вызывает повреждения, которые угрожают жизни и здоровью людей, а также нарушают работу коммуникаций или общественного транспорта, звоните по единому номеру экстренной помощи 112!

Если существенный ущерб нанесён дому или двору, звоните на круглосуточный аварийный телефон RNP — 8000 8989.

Призываем быть осторожными и беречь себя и своё имущество: • не оставляйте на балконах и во дворах предметы, которые может унести ветер; • не оставляйте окна открытыми; • по возможности не паркуйте автомобили под деревьями, которые могут упасть; • зарядите мобильные устройства, так как в ветреную погоду возможно нарушение электроснабжения.