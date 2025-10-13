Работодатели, нанимающие людей пенсионного возраста, уже сейчас платят пониженные социальные взносы, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов (FM), комментируя призыв Латвийской федерации пенсионеров к Сейму с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет.

В министерстве отметили, что для работодателей, у которых работают люди, достигшие пенсионного возраста, уже действует сниженная ставка обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI) — в общей сложности 30,02% против 34,09% в общем случае. Таким образом, нанимать таких работников уже сейчас выгоднее с точки зрения социальных платежей.

При этом FM подчеркивает, что введение новых налоговых льгот или стимулов возможно только после тщательного анализа их целесообразности и эффективности. Любое новое послабление должно оцениваться объективно — с учетом влияния на общую налоговую систему и государственный бюджет.

В министерстве также напоминают, что с начала этого года уже были введены значительные изменения в применении подоходного налога с населения, которые снижают налоговую нагрузку на труд примерно для 95% работников с брутто-зарплатой до 4000 евро в месяц. Это увеличивает доходы населения, и наибольшие выгоды получают работники с зарплатой до 2500 евро.

Дифференцированный необлагаемый минимум заменен единым фиксированным — 510 евро в месяц, с планируемым повышением до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Существенно увеличен и необлагаемый минимум для пенсионеров — с 500 до 1000 евро в месяц. Работающие пенсионеры могут применять его как к зарплате, так и к пенсии, полностью используя налоговые льготы уже в течение налогового года.

Кроме того, упрощена система подоходного налога: теперь действует только две ставки — 25,5% для доходов до 105 300 евро в год и 33% для доходов сверх этой суммы. Также повышена минимальная заработная плата — в 2025 году она составляет 740 евро в месяц, с планируемым ростом до 780 евро в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Латвийская федерация пенсионеров призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей старше 50 лет, включая пенсионеров. Этот призыв изложен в резолюции, направленной в парламент.

В документе указывается, что с учетом тенденции старения населения и необходимости поддерживать качество жизни пожилых людей, федерация предлагает Сейму разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год, направленную на максимально длительное сохранение трудоспособных граждан на рынке труда.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внедрения принципа «три в одном» — присутствия представителей трёх поколений на предприятиях и в учреждениях, где работает не менее 60 человек.

Также федерация предлагает в качестве жеста доброй воли в 2026 году подготовить поправки к налоговому законодательству и с 2027 года ввести льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет. Работодатели могли бы получать компенсацию от государства в размере половины или четверти налоговых выплат, если человек этой возрастной группы работает на полставки или четверть ставки.