Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 0 839

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50

Работодатели, нанимающие людей пенсионного возраста, уже сейчас платят пониженные социальные взносы, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов (FM), комментируя призыв Латвийской федерации пенсионеров к Сейму с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет.

В министерстве отметили, что для работодателей, у которых работают люди, достигшие пенсионного возраста, уже действует сниженная ставка обязательных взносов государственного социального страхования (VSAOI) — в общей сложности 30,02% против 34,09% в общем случае. Таким образом, нанимать таких работников уже сейчас выгоднее с точки зрения социальных платежей.

При этом FM подчеркивает, что введение новых налоговых льгот или стимулов возможно только после тщательного анализа их целесообразности и эффективности. Любое новое послабление должно оцениваться объективно — с учетом влияния на общую налоговую систему и государственный бюджет.

В министерстве также напоминают, что с начала этого года уже были введены значительные изменения в применении подоходного налога с населения, которые снижают налоговую нагрузку на труд примерно для 95% работников с брутто-зарплатой до 4000 евро в месяц. Это увеличивает доходы населения, и наибольшие выгоды получают работники с зарплатой до 2500 евро.

Дифференцированный необлагаемый минимум заменен единым фиксированным — 510 евро в месяц, с планируемым повышением до 550 евро в 2026 году и до 570 евро в 2027 году. Существенно увеличен и необлагаемый минимум для пенсионеров — с 500 до 1000 евро в месяц. Работающие пенсионеры могут применять его как к зарплате, так и к пенсии, полностью используя налоговые льготы уже в течение налогового года.

Кроме того, упрощена система подоходного налога: теперь действует только две ставки — 25,5% для доходов до 105 300 евро в год и 33% для доходов сверх этой суммы. Также повышена минимальная заработная плата — в 2025 году она составляет 740 евро в месяц, с планируемым ростом до 780 евро в 2026 году.

Ранее сообщалось, что Латвийская федерация пенсионеров призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей старше 50 лет, включая пенсионеров. Этот призыв изложен в резолюции, направленной в парламент.

В документе указывается, что с учетом тенденции старения населения и необходимости поддерживать качество жизни пожилых людей, федерация предлагает Сейму разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год, направленную на максимально длительное сохранение трудоспособных граждан на рынке труда.

Кроме того, предлагается рассмотреть возможность внедрения принципа «три в одном» — присутствия представителей трёх поколений на предприятиях и в учреждениях, где работает не менее 60 человек.

Также федерация предлагает в качестве жеста доброй воли в 2026 году подготовить поправки к налоговому законодательству и с 2027 года ввести льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет. Работодатели могли бы получать компенсацию от государства в размере половины или четверти налоговых выплат, если человек этой возрастной группы работает на полставки или четверть ставки.

Читайте нас также:
#пенсионеры #льготы #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3396
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено
Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 77
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 241
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 19
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 67
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 73
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 14
Изображение к статье: Ведьма Страны Восходящего Солнца, очень страшная. Иконка видео
Lifenews
Японцы изгоняют рогатых демонов и опасаются лживых енотов 32
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 1
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 19
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 67

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео