Пенсии в РФ упали до четверти от зарплаты. А как с этим в Латвии? 5 2351

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Пенсии в РФ упали до четверти от зарплаты. А как с этим в Латвии?
ФОТО: пресс-фото

Средний размер пенсий в России опустился ниже четверти от уровня заработков и составил 23 тыс. рублей (245 евро) против почти 100 тыс. рублей (1065 евро), следует из данных Росстата. Это минимальное соотношение за последние 17 лет — в первой половине нынешнего года выплаты пожилым людям достигли лишь 24% от средней зарплаты.

Как сообщают СМИ РФ, по сравнению с 2024 годом показатель сократился на один процентный пункт, когда средняя пенсия в первом полугодии составляла ровно четверть от заработка.

В последний раз показатель опускался ниже 25% в 2008 году, когда оклад находился на уровне 16 тыс. рублей (170 евро), а пенсии — чуть меньше четырех тысяч (42 евро).

Соотношение средней пенсии и заработков в России заметно ниже рекомендуемого уровня Международной организацией труда — не менее 40%.

В Латвии средняя зарплата во втором квартале 2025 года составила 1808 евро, а пенсия в августе 2025 года - 627 евро. Таким образом, средняя латвийская пенсия составляет 34,68% от средней зарплаты, что тоже не соответствует международным стандартам. Но все же этот показатель лучше российского.

#пенсии
(5)
  • П
    Процион
    13-го октября

    Так в России и цена электроэнергии на порядок (то есть, в 10 раз) ниже, чем в Латвии. А про газ и говорить нечего.Там кубометр метана стоит 0.08€, а мне за 3 кубометра LG прислал счёт 10.80€. Это (делим на 3) 3.60€ за куб. Плдучается дороже в 45 раз (4500%). Ну что возьмёшь с этой России? Дикая страна, азиаты! Правда, латыши?

    51
    4
  • bt
    bory tschist
    Процион
    13-го октября

    если в рф всё так хорошо – то какого хрена этa патриотичная русская орда зубами вцепилась в нищую прибалтику?

    1
    11
  • Д
    Дед
    13-го октября

    В РФ ни пенсии упали, а зарплаты повысились. Не знаю, как считают зарплаты в РФ, но средняя зарплата 1800 евро для Латвии, это не средняя, а для 70% работающих- мечта.

    61
    4
  • 010725
    010725
    Дед
    13-го октября

    Еще можно было бы зайти с козырей - пересчитать в рубли 40 000 евро ежемесячной пенсии неизвестного латвийского пенсионера и выкатить заголовок "В Латвии есть пенсионеры с пенсией 4 милоиона рублей в месяц! А как с этим в России ?"

    39
    1
  • С
    Сарказм
    Дед
    13-го октября

    Плохо считают Дед, усредняя зп Сечина и работяги из зажопинска. Гораздо более показательной является медианная зп, которая учитывает количество работающих, получающих определенную зп, т.е. ровно половина от всех работающих получает больше медианы, а а половина меньше. В подавляющем большинстве регионов РФ ни до каких 100 тыс медиана не дотягивает, выше только у северных регионов и Москвы, для остальных - 40-70 тыс. - стандарт. В Латвии медиану тоже считают и даже по кварталам, во 2 квартале 2025 она была 1464 EUR (брутто, разумеется)

    6
    8
Читать все комментарии

