Средний размер пенсий в России опустился ниже четверти от уровня заработков и составил 23 тыс. рублей (245 евро) против почти 100 тыс. рублей (1065 евро), следует из данных Росстата. Это минимальное соотношение за последние 17 лет — в первой половине нынешнего года выплаты пожилым людям достигли лишь 24% от средней зарплаты.

Как сообщают СМИ РФ, по сравнению с 2024 годом показатель сократился на один процентный пункт, когда средняя пенсия в первом полугодии составляла ровно четверть от заработка.

В последний раз показатель опускался ниже 25% в 2008 году, когда оклад находился на уровне 16 тыс. рублей (170 евро), а пенсии — чуть меньше четырех тысяч (42 евро).

Соотношение средней пенсии и заработков в России заметно ниже рекомендуемого уровня Международной организацией труда — не менее 40%.

В Латвии средняя зарплата во втором квартале 2025 года составила 1808 евро, а пенсия в августе 2025 года - 627 евро. Таким образом, средняя латвийская пенсия составляет 34,68% от средней зарплаты, что тоже не соответствует международным стандартам. Но все же этот показатель лучше российского.