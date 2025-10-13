Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено 0 77

Наша Латвия
Дата публикации: 13.10.2025
LETA
Изображение к статье: Погранохрана: на латвийско-российской границе подозрительных групп не замечено

На латвийско-российской границе ситуация спокойная: не было замечено незаконных попыток пересечения границы, вблизи нее также не выявлено необычных ситуаций или присутствия подозрительных групп лиц, подтвердила агентству ЛЕТА пресс‑представитель Государственной пограничной охраны (ГПО) Кристине Петерсоне.

"Латвийская ситуация отличается от эстонской, поскольку у Латвии нет таких дорог, которые на каком-либо участке вдавались в территорию России или Беларуси", - сказала Петерсоне.

Она также напомнила, что на латвийско-белорусской границе уже несколько лет фиксируется гибридная угроза, но сейчас ситуация стабильна и контролируется.

Должностные лица ГПО выполняют свои обязанности с полной отдачей и ежеминутно следят за внешней границей Латвии и ЕС, подчеркнула Петерсоне.

Как сообщалось, в пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно закрыл движение по так называемому Саатсескому сапогу на восточной границе в связи с тем, что пограничники заметили на территории России передвижение более крупного, чем обычно, воинского подразделения.

"Саатсеский сапог" - участок российской территории, вдающийся в эстонский уезд Выру. Через него проходит примерно километровый отрезок дороги, которым пользуются местные жители, чтобы не делать объезд по окружной дороге.

Департамент распространил видеозапись, на которой видны семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге.

Движение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области России, было перекрыто в целях предупреждения возможных провокаций и обеспечения безопасности граждан Эстонии.

Эстония потребовала от России объяснений в связи с наблюдаемой повышенной активностью, на что был получен ответ, что ничего не происходит и что Россия принимает "обычные меры".

Глава МВД Эстонии Игорь Таро в субботу вечером заявил, что, согласно последним сведениям, российские вооруженные формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, однако движение через эту территорию будет закрыто как минимум до вторника.

Читайте нас также:
#граница
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига?
Изображение к статье: Долги самоуправлений Латвии: Олайне живет на свои, Резекне – в кредит. А Рига? Эксклюзив!
Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Изображение к статье: Во вторник в большинстве районов ожидается дождь
Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии «взлетела» на 48% всего за неделю
«Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: «Где наши деньги?» Сотрудник Swedbank в Латвии годами грабил клиентов - соцсети в шоке
Изображение к статье: Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50
Минфин ответил на предложение Федерации пенсионеров поощрять найм людей старше 50 841
Изображение к статье: «Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете
«Трогала руками все булочки»: в соцсетях в шоке от поведения пенсионерки в супермаркете 2 3402
Изображение к статье: «Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных
«Посчитай бомжа»! На следующей неделе в Риге будут считать бездомных 243
Изображение к статье: Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди
Во вторник во многих местах Латвии пройдут дожди 158

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 36
Изображение к статье: На что обратить внимание при выборе унитаза?
Дом и сад
На что обратить внимание при выборе унитаза? 81
Изображение к статье: Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп
В мире
Эрдоган может помочь в завершении войны между Россией и Украиной - Трамп 80
Изображение к статье: 6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку
Дом и сад
6 правил размножения роз черенками осенью: садоводам на заметку 22
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью
Люблю!
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью 0
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку
Люблю!
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку 11
Изображение к статье: Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек
ЧП и криминал
Из-за возгорания в Вангажи эвакуировались 410 человек 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео