На латвийско-российской границе ситуация спокойная: не было замечено незаконных попыток пересечения границы, вблизи нее также не выявлено необычных ситуаций или присутствия подозрительных групп лиц, подтвердила агентству ЛЕТА пресс‑представитель Государственной пограничной охраны (ГПО) Кристине Петерсоне.

"Латвийская ситуация отличается от эстонской, поскольку у Латвии нет таких дорог, которые на каком-либо участке вдавались в территорию России или Беларуси", - сказала Петерсоне.

Она также напомнила, что на латвийско-белорусской границе уже несколько лет фиксируется гибридная угроза, но сейчас ситуация стабильна и контролируется.

Должностные лица ГПО выполняют свои обязанности с полной отдачей и ежеминутно следят за внешней границей Латвии и ЕС, подчеркнула Петерсоне.

Как сообщалось, в пятницу вечером Департамент полиции и погранохраны Эстонии временно закрыл движение по так называемому Саатсескому сапогу на восточной границе в связи с тем, что пограничники заметили на территории России передвижение более крупного, чем обычно, воинского подразделения.

"Саатсеский сапог" - участок российской территории, вдающийся в эстонский уезд Выру. Через него проходит примерно километровый отрезок дороги, которым пользуются местные жители, чтобы не делать объезд по окружной дороге.

Департамент распространил видеозапись, на которой видны семь вооруженных мужчин, стоящих на дороге.

Движение по дороге, частично проходящей по территории Псковской области России, было перекрыто в целях предупреждения возможных провокаций и обеспечения безопасности граждан Эстонии.

Эстония потребовала от России объяснений в связи с наблюдаемой повышенной активностью, на что был получен ответ, что ничего не происходит и что Россия принимает "обычные меры".

Глава МВД Эстонии Игорь Таро в субботу вечером заявил, что, согласно последним сведениям, российские вооруженные формирования покинули окрестности Саатсеского сапога, однако движение через эту территорию будет закрыто как минимум до вторника.