Полтора года назад я была удивлена тем, что мастер Игорь за отколку полуразрушенных бетонных плиток на лестнице запросил 800 евро, что послужило началом целой серии статей о нечестных зарплатах, абсурде на рабочих местах, нарушениях и других неприятностях - пишет журналист портала LA.lv.

На этот раз я нашла твит Занды, чье разочарование я прекрасно понимаю.

Она в X пишет: «Я полностью «на паузе». В квартире мы поменяли окно на кухне. Нужно отделать оконную раму. Я задала вопрос в GetaPro. Стоимость отделки одной оконной рамы — от 500 евро!!! Сколько мне нужно заработать, чтобы это себе позволить? Я опустила руки. Муж не умеет. До лета сами как-нибудь».

Однажды я уже публично спросила, почему цены мастеров такие высокие. Потому что иногда кажется, что каждый называет свою цифру. Что дешево, что дорого, что адекватно?

Когда-то мастер Марцис объяснил мне свое мнение о ценах в строительств. Что ответил мне Марцис? Является ли 800 евро за демонтаж лестницы адекватной ценой? Не слишком ли много 100 евро в час за чистку досок? Действительно ли мастера говорят, что на выполнение работы потребуется неделя и она будет стоить 1000 евро, а на самом деле выполняют ее за два-три часа и одновременно работают на 10 объектах? У нас, потребителей услуг, есть много мнений и наблюдений, но сейчас пора выслушать представителя отрасли, дипломированного строителя Марциса.

Он имеет степень бакалавра в области предпринимательства и дополнительное образование в качестве профессионального педагога. Из строителя он вырос до своего собственного предприятия, обучает молодых специалистов отрасли. Он написал мне письмо, что хочет внести ясность, почему кому-то может показаться, что сумма, названная мастером за конкретную работу, может показаться слишком большой. Он не согласен с моими сравнениями, и это радует, потому что разнообразие мнений указывает на актуальность темы.

«Любая работа, которую выполняет человек – работник (профессор или педагог) – это запланированная работа с более или менее предсказуемой заработной платой. Неправильно сравнивать ее с случайными работами. Объясню, почему. У меня 29 лет опыта работы, и все это время я в основном занимался строительством. За эти годы я понял, что есть два типа заказчиков.

Одни заранее планируют свои пожелания и обращаются ко мне ранней весной или даже зимой (таких людей не много), другие, которые после отпуска в июле, отдохнув, решают, что мне нужно починить их террасу сейчас, пока еще лето (таких большинство)», — рассказывает Марцис LA.

Если работы известны заранее, мастер может запланировать объекты, которые находятся ближе, для которых работа имеет большее значение в сезон или требует специфических погодных условий, например, пасмурная погода или сильная жара.

«Если нужно сразу и сейчас, я должен бросить все, изменить свои планы и бежать, потому что клиенту это нужно — тогда за это нужно платить. Мы, строители, тоже хотим иметь запланированный доход и планируем свою работу», — раскрывает Марцис.

Как же формируется цена мастера? «Во всех строительных школах преподают основной принцип ценообразования – человеко-час против объема работ. Есть даже программы для расчета, в которых есть нормы объема работ. При расчете я обычно руководствуюсь своим личным опытом выполнения конкретных работ. Есть много псевдостроителей, которые учатся на том, что видят, они часто смотрят цены в Интернете, которые не всегда адекватны.

В строительстве нет выраженных степеней трудности, все работы связаны с повышенными рисками. Одни работы требуют большей физической выносливости, другие — умственной. Вы упомянули фасад и лестницы, я бы сказал, что забетонировать лестницы проще, чем сделать качественный фасад, поэтому при составлении сметы используются нормы, которые можно выполнить в конкретный срок», — отмечает мастер.

Марцис не боится раскрыть цену своей работы. «Я рассчитываю почасовую ставку плюс-минус 10-12 евро, другая — это дневная работа, и тогда это 100 евро».

Говоря о новом поколении строителей, он отмечает, что интересы у всех разные, но одно можно сказать наверняка – те дети, которые с малых лет привыкли помогать родителям, способны работать. «Я конкретно вижу, как группа друзей моего сына из сборщиков мотороллеров выросла до механиков, специалистов по дорожному строительству! Здесь есть одно большое «но»: профессиональные школы готовят новое поколение, и многие уезжают за границу, потому что еще во время учебы им предлагают места для практики и обещают более высокую зарплату», – раскрывает мастер.

Но как же быть с графиком работы? «Если работа выполняется качественно, то есть чем заняться весь год. В последние годы я специализируюсь на фасадных работах, в зимний сезон обычно планирую такие работы, которым не мешает мороз. С фасадными работами план на следующую весну уже известен. Если ничего не изменится, то до Лиго все будет заполнено (это все объекты, перенесенные на этот год, которые проснулись в конце августа). Те, кто придумает рано весной, заполнят вторую половину лета.

Можно еще добавить, что сотрудничество — это компромисс, когда один должен что-то сделать, а другой за это заплатить. «Это не всегда работает, и, по опыту, самые большие проблемы с сотрудничеством возникают в окрестностях Риги. Сельские жители гораздо более понимающие. В последние годы, когда цены меняются под влиянием инфляции, я пришел к принципу, что смета — это приблизительный бюджет, все происходит по факту. Я договариваюсь со своими клиентами, что раз в неделю делаю сводку о проделанной работе и материалах», — отмечает Марцис.

Главное, что нужно помнить о деньгах, — это большая разница в том, как работает бригада, мастер или рабочий. Бригада и мастер — это люди со своими инструментами и пониманием, а рабочий — просто человек, который приходит на работу. Мастер в среднем должен зарабатывать 10-12 евро в час, потому что часть денег уходит на инструменты. Рабочий – около 7 евро в час (помощник не входит в эти цифры). Речь не идет о налогах, это цифры на руки.