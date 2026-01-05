Эксперты в области здравоохранения призвали Европу сократить зависимость от антибиотиков на фоне растущей угрозы устойчивости к препаратам, однако в некоторых странах эти лекарства применяются существенно чаще, чем в других. Об этом сообщает Euronews.

Цели не достигнуты

Устойчивость к противомикробным препаратам (AMR) возникает, когда такие патогены, как бактерии или вирусы, эволюционируют до способности обходить существующие лекарства, из-за чего инфекции становится труднее лечить. Чрезмерное использование антибиотиков ускоряет развитие AMR, которая ежегодно приводит к более чем 35 000 смертей в Европейском союзе, Исландии, Лихтенштейне и Норвегии.

В 2023 году Совет ЕС призвал государства-члены сократить применение антибиотиков и обеспечить, чтобы как минимум 65 процентов применяемых антибиотиков были препаратами первой линии.

При этом ни одна из этих целей не была достигнута, предупредил в прошлом месяце Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC).

В среднем по ЕС в 2024 году на каждые 1 000 жителей приходилось 20,3 суточной дозы антибиотиков. Это на 2 процента выше базового уровня 2019 года, зафиксированного до пандемии, и существенно выше целевого показателя ЕС в 15,9 суточной дозы к 2030 году.

Потребление антибиотиков также сильно различается по Европе. В прошлом году показатель суточных доз колебался от 9,8 в Нидерландах до 29,9 в Греции.

Идем в неправильную сторону

В Латвии употребление антибиотиков невелико по сравнению со многими странами Европы - 15,4 дозы. Однако, радоваться нечему.

"Во многих странах тенденции движутся в неверном направлении", - указывают эксперты. С 2020 года потребление антибиотиков выросло в Австрии, Бельгии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Франции, Исландии, Латвии, Литве, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Словении и Испании, показывают данные ECDC.

«Слабый прогресс в достижении целей ЕС по потреблению противомикробных препаратов подчеркивает необходимость усилить работу по противодействию необоснованному и неправильному применению противомикробных средств на всех уровнях здравоохранения», говорится в ноябрьском отчете ведомства.

В ECDC заявили, что странам следует обновить диагностические практики с учетом чрезмерного использования антибиотиков и предпринять больше шагов по профилактике и контролю инфекций.

Среди прочего борьбу с AMR усложняют риск распространения устойчивых к препаратам патогенов через границы и старение населения Европы, что делает больше людей уязвимыми к инфекциям.