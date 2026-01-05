Baltijas balss logotype
Год основания - в Риге начал действовать единый короткий телефонный номер самоуправления 0 132

Наша Латвия
Дата публикации: 05.01.2026
LETA
Изображение к статье: Год основания - в Риге начал действовать единый короткий телефонный номер самоуправления
ФОТО: LETA

С сегодняшнего дня рижане могут пользоваться упрощенным единым телефонным номером столичного самоуправления 1201, который обеспечивает оперативную связь как по повседневным вопросам, так и в кризисных ситуациях, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Единый телефонный номер совпадает с годом основания Риги.

Как отмечают в самоуправлении, преимущество короткого номера в том, что его легко запомнить, особенно в ситуациях, когда работа мобильного интернета нарушена и невозможно быстро найти обычный номер.

Самоуправление Риги уже с 1 июля прошлого года централизовало систему связи, объединив номера нескольких прежних информационных телефонов в единый бесплатный номер 80001201. Теперь для этого номера введен короткий аналог - 1201.

По единому номеру Рижской думы в рабочие дни с 8:00 до 18:00 можно получить информацию об услугах самоуправления, а сообщения о происшествиях в городе принимаются круглосуточно.

Информационные телефоны муниципальных предприятий "Rīgas satiksme", "Rīgas ūdens" и "Rīgas namu pārvaldnieks" пока не включены в централизованную систему.

#Рига #технологии
