С 15 октября на Видземском шоссе (A2) (46,30–49,85 км) будет открыт реконструированный участок между CSDD/Aerodium в Сигулде и Лорупским виадуком. Водителям следует учитывать, что в результате реконструкции на перекрёстке шоссе A2 и улицы Кална (поворот на Какишкалнс) изменена организация движения — построено кольцо. Latvijas Valsts ceļi (Латвийские госдороги) призывают следовать указателям и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.

Съезд с кольца на улицу Кална (в сторону Какишкалнса) в течение ближайшей недели будет ещё закрыт — там продолжаются работы.

На участке дороги A2 от путепровода через железную дорогу до перекрёстка с улицей Юдажу / Р. Блауманя (49,96–52,09 км) строительные работы продолжатся следующей весной, поскольку погодные условия больше не позволяют укладку верхнего слоя асфальта. Планируется, что технологический перерыв на объекте начнётся 20 октября. В зоне строительства от CSDD/Aerodium до кольца будет установлен лимит скорости 70 км/ч.

Как уже сообщалось, этой весной началась реконструкция участка Видземского шоссе у Сигулды — от CSDD/Aerodium до путепровода через железную дорогу, а также обновление покрытия шоссе в самой Сигулде от путепровода до перекрёстка с улицами Р. Блауманя и Юдажу (46,30–52,09 км).

Работы по восстановлению покрытия на временной объездной дороге Лорупского виадука будут проведены в 2026 году. А на Лорупской водопропускной трубе на дороге V96 устраняются возникшие в процессе эксплуатации дефекты — заменены повреждённые кирпичи фасада и выполнены другие работы. Труба построена в первой половине XIX века, в последний раз она обновлялась в 1994 году.

Строительные работы выполняет CBF Binders по контрактной цене 6 884 292,54 евро (с НДС), строительный надзор осуществляет ООО Firma L4. Автор проекта реконструкции шоссе — ООО Projekts EAE, проекта Лорупского виадука и водопропускной трубы — ООО BT projekts. Источник финансирования — государственный бюджет.