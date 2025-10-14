Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Добраться до Сигулды можно будет быстрее. Причина - в одном участке пути 0 735

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Добраться до Сигулды можно будет быстрее. Причина - в одном участке пути
ФОТО: пресс-фото

С 15 октября на Видземском шоссе (A2) (46,30–49,85 км) будет открыт реконструированный участок между CSDD/Aerodium в Сигулде и Лорупским виадуком. Водителям следует учитывать, что в результате реконструкции на перекрёстке шоссе A2 и улицы Кална (поворот на Какишкалнс) изменена организация движения — построено кольцо. Latvijas Valsts ceļi (Латвийские госдороги) призывают следовать указателям и соблюдать правила дорожного движения на этом участке.

Съезд с кольца на улицу Кална (в сторону Какишкалнса) в течение ближайшей недели будет ещё закрыт — там продолжаются работы.

На участке дороги A2 от путепровода через железную дорогу до перекрёстка с улицей Юдажу / Р. Блауманя (49,96–52,09 км) строительные работы продолжатся следующей весной, поскольку погодные условия больше не позволяют укладку верхнего слоя асфальта. Планируется, что технологический перерыв на объекте начнётся 20 октября. В зоне строительства от CSDD/Aerodium до кольца будет установлен лимит скорости 70 км/ч.

Как уже сообщалось, этой весной началась реконструкция участка Видземского шоссе у Сигулды — от CSDD/Aerodium до путепровода через железную дорогу, а также обновление покрытия шоссе в самой Сигулде от путепровода до перекрёстка с улицами Р. Блауманя и Юдажу (46,30–52,09 км).

Работы по восстановлению покрытия на временной объездной дороге Лорупского виадука будут проведены в 2026 году. А на Лорупской водопропускной трубе на дороге V96 устраняются возникшие в процессе эксплуатации дефекты — заменены повреждённые кирпичи фасада и выполнены другие работы. Труба построена в первой половине XIX века, в последний раз она обновлялась в 1994 году.

Строительные работы выполняет CBF Binders по контрактной цене 6 884 292,54 евро (с НДС), строительный надзор осуществляет ООО Firma L4. Автор проекта реконструкции шоссе — ООО Projekts EAE, проекта Лорупского виадука и водопропускной трубы — ООО BT projekts. Источник финансирования — государственный бюджет.

Читайте нас также:
#ремонт дорог
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
3
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет
Изображение к статье: Эти дороги не ведут на стадион: национального стадиона на Луцавсале не будет
Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски
Изображение к статье: Отчаявшиеся жители Латвии могут позвонить по телефону – их взбодрят по-латышски и по-русски Эксклюзив!
Такой погоды синоптики не помнят с прошлого ноября
Изображение к статье: Такой погоды синоптики не помнят с прошлого ноября
На должность члена совета СОЭСМИ выдвинут Янис Сикснис
Изображение к статье: На должность члена совета СОЭСМИ выдвинут Янис Сикснис
Изображение к статье: Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке
Нацобъединение предлагает разрешить теле и радиорекламу только на государственном языке 5 415
Изображение к статье: Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!»
Неудачная лексика: «Это не наша проблема, что произойдёт с выродками оккупантов!» 4 2888
Изображение к статье: Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель
Ордена Латвии уже отобрали у судьи Крастиньша и миллиардера Авена. На очереди Ангела Меркель 7 1527
Изображение к статье: МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом
МИД запустил новую платформу для помощи гражданам за рубежом 217

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 22
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 9
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 13
Изображение к статье: Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле
Lifenews
1
Позорница! Садальскому не дают покоя латышские красавицы: после Браже - Вайкуле 1 105
Изображение к статье: Борцовский характер в деда. Иконка видео
Lifenews
1
Бориса Немцов-младший, проживающий в Эмиратах, в 6 лет завоевал престижный приз 1 60
Изображение к статье: Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии
ЧП и криминал
Суд отклонил жалобу на решение министра внутренних дел о запрете выезда из Латвии 85
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
Политика
«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 22
Изображение к статье: Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день
В мире
Греция первой в ЕС планирует ввести 13-часовой рабочий день 9
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
Политика
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 13

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео