По состоянию на данный момент в новой системе въезда и выезда (IIS) зарегистрированы 3797 гражданина третьих стран, сообщила агентству LETA Государственная пограничная охрана (ГПО).

Система начала работу в воскресенье. В первые сутки после запуска новой системы в Латвии — как и в других странах Европы — в ней были зарегистрированы 2007 граждан третьих стран, а до 14 октября 8:30 утра — 3797 человек.

Как отмечает ГПО, внедрение IIS обеспечивает модернизацию и улучшение контроля на внешних границах Европейского союза, способствует более равномерному и быстрому прохождению пограничного контроля, предотвращает нелегальную миграцию, а также укрепляет безопасность как на внешних границах ЕС, так и в самом Союзе.

В связи с началом работы системы ГПО призывает граждан третьих стран закладывать больше времени на прохождение пограничного контроля, поскольку помимо проверки проездных документов, при первом пересечении границы с момента запуска IIS необходимо также сдать биометрические данные — фотографию лица или отпечатки пальцев.

ГПО отмечает, что новая система является более современной и эффективной по сравнению с прежним порядком, так как постепенно заменит штампы в паспортах цифровой регистрацией въезда, выезда и отказов во въезде, тем самым ускоряя процесс пограничного контроля и облегчая работу пограничников.