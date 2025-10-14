Baltijas balss logotype
В Латвии заработала новая система пограничного контроля: первые данные регистрации

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии заработала новая система пограничного контроля: первые данные регистрации
ФОТО: LETA

По состоянию на данный момент в новой системе въезда и выезда (IIS) зарегистрированы 3797 гражданина третьих стран, сообщила агентству LETA Государственная пограничная охрана (ГПО).

Система начала работу в воскресенье. В первые сутки после запуска новой системы в Латвии — как и в других странах Европы — в ней были зарегистрированы 2007 граждан третьих стран, а до 14 октября 8:30 утра — 3797 человек.

Как отмечает ГПО, внедрение IIS обеспечивает модернизацию и улучшение контроля на внешних границах Европейского союза, способствует более равномерному и быстрому прохождению пограничного контроля, предотвращает нелегальную миграцию, а также укрепляет безопасность как на внешних границах ЕС, так и в самом Союзе.

В связи с началом работы системы ГПО призывает граждан третьих стран закладывать больше времени на прохождение пограничного контроля, поскольку помимо проверки проездных документов, при первом пересечении границы с момента запуска IIS необходимо также сдать биометрические данные — фотографию лица или отпечатки пальцев.

ГПО отмечает, что новая система является более современной и эффективной по сравнению с прежним порядком, так как постепенно заменит штампы в паспортах цифровой регистрацией въезда, выезда и отказов во въезде, тем самым ускоряя процесс пограничного контроля и облегчая работу пограничников.

#граница
(1)
  • А
    Андрей
    14-го октября

    "ГПО отмечает, что новая система является более современной и эффективной по сравнению с прежним порядком, так как постепенно заменит штампы в паспортах цифровой регистрацией въезда, выезда и отказов во въезде, тем самым ускоряя процесс пограничного контроля и облегчая работу пограничников."

    Вы серьёзно? Насколько быстрее? На 5 секунд? Именно столько нужно, чтобы отлистать нужную страницу и поставить штемпель. + ещё 5, чтобы найти штемпель или его отсутствие о въезде/выезде при предыдущем пересечении границы.

    Тема не раскрыта! Наверняка таможня получит ещё какие-то плюшки.

Видео