На должность члена совета СОЭСМИ выдвинут Янис Сикснис

Рига, 15 октября, ЛЕТА. Совет меморандума о сотрудничестве между негосударственными организациями (НГО) и Кабинетом министров принял решение выдвинуть бывшего руководителя Совета по общественным электронным СМИ (СОЭСМИ) Яниса Сиксниса на должность члена СОЭСМИ.

Сикснис был признан лучшим кандидатом в ходе повторного конкурса. Решение было принято голосованием, и его кандидатуру поддержали все 13 членов совета меморандума, присутствовавшие на заседании в среду. В отличие от предыдущего конкурса, члены совета должны были голосовать открыто, и при голосовании не было возможности воздержаться.

Агентству ЛЕТА известно, что Сикснис получил больше всего баллов и на предыдущем конкурсе, однако совет меморандума проголосовал за Ивара Белте, а не за Сиксниса.

Всего на конкурс было подано десять заявок, во второй тур прошли шесть кандидатов.

Сикснис, поясняя свое решение подать заявку на участие в конкурсе, подчеркнул, что СМИ - та сфера, в которой он провел почти всю свою профессиональную жизнь. Он заинтересован в развитии этого сектора и видит возможности применения своего опыта.

Сикснис отметил, что хотя юридически объединение латвийских общественных СМИ (LSM) уже произошло, СОЭСМИ придется следить за фактическим объединением в течение следующих четырех лет. По его словам, идея правления LSM о создании единой редакции логична, но необходим контроль, чтобы в процессе не было утрачено разнообразие контента.

СОЭСМИ также должен следить за тем, насколько эффективно будет использоваться увеличенное финансирование LSM.

Сикснис был председателем СОЭСМИ до 3 августа 2025 года, а до этого работал в "Baltijas Mediju izcilības centrs". Также он был советником президента Раймонда Вейониса по вопросам прессы с 2016 по 2018 год. До этого Сикснис 20 лет проработал на Латвийском радио, где начинал редактором зарубежных новостей, затем стал старшим корреспондентом, руководителем службы новостей, руководителем проектов развития, а в течение трех лет был членом правления и генеральным директором Латвийского радио. Сикснис также имеет опыт работы на Латвийском телевидении, где с 2007 по 2008 год был ведущим и автором программы "De facto".

Сикснис получил степень магистра государственного управления на факультете бизнеса, управления и экономики Латвийского университета и степень бакалавра политологии на факультете социальных наук Латвийского университета. Хорошо владеет английским и русским языками.

Решение о проведении нового конкурса было принято после того, как 19 июня Сейм не утвердил на должность члена СОЭСМИ кандидатуру Белте.

19 июня депутаты назначили членами СОЭСМИ Уну Клапкалне и Саниту Уплею-Егермане.