Однако, тенденция: в Латвии школы перестраивают под дома престарелых 2 1180

Наша Латвия
Дата публикации: 15.10.2025
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Однако, тенденция: в Латвии школы перестраивают под дома престарелых

Через 20 лет число пожилых людей, нуждающихся в уходе, в Латвии удвоится. Государство готовится изменить систему финансирования этой сферы. За последние пять лет почти вдвое увеличилась сумма, которую самоуправления выплачивают за содержание взрослых людей в центрах ухода — почти сто миллионов евро. Демографические данные показывают старение общества, а это значит, что забота о пожилых людях будет обходиться всё дороже.

Система ухода за пожилыми — перед новыми вызовами

С 2015 по 2023 год число жителей Латвии в возрасте от 80 лет и старше увеличилось почти на 17 тысяч. Из-за демографической ямы уменьшается количество жителей и налогоплательщиков, а также потенциальных работников сферы ухода, что создает новые риски.

Директор департамента социальной политики и инвалидности Минблагосостояния Алдис Дудиньш отметил, что через 20 лет во всех странах ЕС число людей, нуждающихся в уходе, удвоится. Еврокомиссия уже обязала государства-члены думать об этом заранее, сообщает LSM.lv.

В Латвии этим занимаются как самоуправления, так и неправительственные организации и частные компании. Среди них — Латвийский Красный Крест (ЛКК), который управляет как центрами ухода, так и программами домашнего ухода. Эти услуги оплачиваются частично самими пожилыми или их близкими, частично — самоуправлениями.

«Мы все знаем сказку про сани и лес, когда человека, утратившего силы, увозили умирать. Сколько в этом мифа, а сколько правды — не знаем. Но современное общество считает, что должно заботиться о своих членах, и мы это делаем», — говорит генеральный секретарь ЛКК Улдис Ликопс.

Услуги дорожают и становятся сложнее

Места в домах престарелых пока есть, но многим приходится ждать, пока самоуправление выделит деньги. Цена ухода растёт не только из-за числа клиентов, но и потому, что качество приближается к европейским стандартам, а пожилые становятся всё более трудными для ухода. «Все чаще наши клиенты — лежачие, с ментальными нарушениями, не способные обслуживать себя», — отмечает Ликопс.

Главная статья расходов — зарплаты персонала. К тому же из-за роста продолжительности жизни людям требуется уход дольше, а инфляция и повышение зарплат усиливают нагрузку.

В некоторых случаях расходы покрывают дети, но, например, Рига не требует от отдельно живущих детей оплачивать уход родителей — судебные процедуры слишком затратны. В других самоуправлениях после проверки доходов детей часто оказывается, что средств у них всё равно недостаточно.

Иногда пожилые отказываются переезжать в пансионат, чтобы помогать своим детям. «Бывает, что дети живут за счёт пенсии родителей. А когда старик становится лежачим, мы вынуждены вмешиваться и переселять его в учреждение», — говорит глава социального отдела Гулбенского края Янис Антаневич.

Он признаёт, что в таких ситуациях у него дрожат руки от злости: близкие не ухаживают за своими родителями. Особенно тяжело, когда дети уехали за границу — взыскать с них деньги невозможно.

Школы превращаются в дома престарелых

Ликопс отмечает тревожную тенденцию: «Школ становится меньше, и их помещения превращаются в центры ухода. Этой весной мы открыли уже пятый такой центр в здании бывшей школы — это грустный символ демографических перемен».

Самоуправления регулярно предлагают передать здания закрытых школ под нужды пансинатов. Гулбенский край уже обустроил три таких. При этом уход — это не только проживание в учреждениях. Всё более распространён домашний уход, когда к пожилому регулярно приходит соцработник. В Риге эти услуги закупают у ЛКК и других организаций, а в Южном Курземе часть работников нанимает самоуправление.

Изменения в финансировании

Министерство благосостояния завершило исследование о будущей системе финансирования ухода. Предлагаются три основных модели:

Государственная ответственность — все расходы берет на себя государство. Личная ответственность — человек оплачивает всё сам (возможно, через страхование). Смешанная модель — затраты делятся между государством, самоуправлением и человеком. Кроме того, обсуждается интегрированная модель, объединяющая социальный и медицинский уход, — её поддерживает большинство специалистов. Решение о будущем модели ожидается после утверждения госбюджета следующего года.

Что делают самоуправления

Самоуправления Риги, Гулбене и Южном Курземе подтверждают: расходы растут.

В Риге на уход уходит более половины всего соцбюджета: 41 млн евро — на уход на дому, 23 млн — на пансионаты. В Гулбене — 150 тыс. евро за домашний уход, 800 тыс. — за проживание в пансионатах, 100 тыс. — за «дома для пожилых» с отдельными комнатами и общими помещениями. В Южном Курземе содержание одного пожилого в пансионате стоит 960–1200 евро в месяц; за год расходы превышают миллион евро.

Cамоуправления считают, что государство должно участвовать в финансировании ухода, чтобы обеспечить равные возможности во всех регионах.

Дефицит работников

Хотя в Южном Курземе пока хватает сиделок, в целом по Латвии ощущается острая нехватка персонала. Работа тяжёлая — физически и эмоционально. Из-за роста числа тяжёлых пациентов требуются квалифицированные специалисты. В других странах ЕС эти функции часто выполняют мигранты, не владеющие языком подопечных.

Руководитель ЛКК признаёт, что жалобы — часть повседневной работы. Если их много, значит, нужно что-то менять. Главное, чтобы между сиделкой и пожилым человеком была «совместимость».

В Риге соцслужбы также контролируют качество услуг, проводят проверки и при необходимости накладывают штрафы на поставщиков.

Жалоб немного, но каждая ситуация требует быстрого решения, ведь уход для пожилого — жизненно необходим.

Читайте нас также:
#социальная помощь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
