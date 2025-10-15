После рассмотрения жалоб о возможных неэтичных действиях в отношении учащихся Профессионального лицея полковника Оскара Калпака, Государственная полиция не обнаружила признаков преступления в поведении инструкторов, сообщает LETA со ссылкой на Министерство обороны.

Полиция провела проверку фактов по конкретному случаю и не выявила нарушений закона или признаков уголовного правонарушения.

В то же время продолжается внутренняя служебная проверка и аудит, в рамках которых более детально оцениваются все обстоятельства дела, а также пересматриваются внутренние нормативные акты и процедуры с целью недопущения подобных ситуаций в будущем, сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в сентябре руководство профессиональной школы Калпака получило жалобу от двух учащихся на возможные действия инструкторов, которые на первый взгляд не соответствуют стандартам профессиональной этики и ценностям учебного заведения.

Упомянутые инструкторы были немедленно отстранены от исполнения должностных обязанностей, и была начата служебная проверка. Школа сотрудничает с правоохранительными органами.

«Любое профессионально неэтичное поведение — эмоциональное или физическое воздействие — в любой его форме должно быть искоренено в корне. Поэтому я поручил незамедлительно провести аудит педагогической работы в школе Калпака и организовать обучающие инструктажи как для инструкторов, так и для учеников», — ранее подчеркнул в заявлении для СМИ министр обороны Андрис Спрудс.

Министр также поручил провести внутренний аудит для выяснения фактических обстоятельств.

Одновременно школа пересмотрит свои внутренние нормативные акты и процедуры, чтобы ещё больше укрепить стандарты безопасности и этики в образовательном учреждении. Руководство школы заверило, что предпримет все необходимые меры, чтобы предотвратить возможность подобных ситуаций в будущем.

В понедельник должность директора школы занял подполковник Айвар Сприедейс, сменив прежнего руководителя подполковника Интара Кушнерса. Как уточнили в министерстве, эта ротация не связана с начатой служебной проверкой — смена директора была заранее запланирована.

Кушнерс завершил исполнение обязанностей 6 октября. Он возглавлял школу с момента её основания 1 июля 2021 года и был одним из инициаторов её создания и развития.