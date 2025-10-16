Новым законом планируется обеспечить лицам, действующим в интересах общества, защиту от очевидно необоснованных или злонамеренных исков в суде, то есть так называемых стратегических судебных процессов, свидетельствует информация на портале правовых актов.

В аннотации к законопроекту о защите действующих в интересах общества лиц отмечается, что стратегические судебные процессы в последние годы получили широкое распространение в Европейском союзе (ЕС). Влиятельные лица или компании используют стратегические судебные процессы как инструмент для преследования журналистов, защитников прав человека, экологических активистов, исследователей и других людей, выражающих критическое мнение в интересах общества, тем самым запугивая, изматывая, финансово и психологически исчерпывая тех, кто публично озвучивает критику.

Как правило, такие иски подаются не с целью добиться правовой защиты, а для создания сдерживающего эффекта - не только в отношении конкретного ответчика, но и других лиц, которые, опасаясь подобных судебных процессов, могут отказаться от реализации своих прав - расследовать и сообщать информацию по вопросам, представляющим общественный интерес.

В таких стратегических разбирательствах иски чаще всего предъявляются по делам об оскорблении чести и достоинства, нарушении прав на использование данных и нарушении прав интеллектуальной собственности, говорится в аннотации.

Учитывая силовое и ресурсное превосходство истца, такое стратегическое судопроизводство может существенно повлиять на финансовое и эмоциональное состояние ответчика. Это, в свою очередь, может помешать ему продолжать профессиональную деятельность и поставить под угрозу общественную дискуссию в целом, способствуя самоцензуре как самого ответчика, так и других людей.

В то же время стратегические судебные процессы угрожают демократическим ценностям, реализации основных прав - в частности, реализации свободы слова, а также создают дополнительную нагрузку на судебную систему, поясняется в аннотации.

Законопроект разработан с целью внедрения европейской директивы в национальное законодательство. Аналогичная правовая защита от стратегических судебных разбирательств уже несколько лет действует, например, в Литве.

Согласно законопроекту, иском, поданным в злонамеренных целях, считается иск, направленный против человека в связи с его деятельностью в интересах общества.

Директива указывает, что иски, поданные в злонамеренных целях против лица в связи с его деятельностью в интересах общества, могут быть как полностью, так и частично необоснованными.

Это означает, что для признания иска злонамеренным он не обязательно должен быть полностью не обоснованным. Например, даже незначительное нарушение прав личности, которое по действующему законодательству могло бы служить основанием для умеренного требования компенсации, может считаться злонамеренным, если заявленная сумма или требуемое средство правовой защиты являются явно несоразмерными. В то же время, если истец подает обоснованный иск, такое разбирательство не должно рассматриваться как злонамеренное.

Законопроект определяет, что под деятельностью в интересах общества в соответствии с директивой понимается любое выражение позиции или действие физического либо юридического лица, осуществляемое при реализации его основных прав. Такая деятельность может включать, в частности, действия, связанные с реализацией академической и художественной свободы, реализацию права на свободу объединений и мирных собраний - например, организацию или участие в лоббистских инициативах, демонстрациях и акциях протеста или действия в связи с использованием права на надлежащее управление и права на эффективную правозащиту, в том числе это подача исков в суд, обращение в структуры управления и участие в открытых слушаниях.

Под деятельностью в интересах общества понимаются также подготовительные, поддерживающие и вспомогательные действия, напрямую связанные с сообщением или деятельностью, против которых подан злонамеренный иск с целью помешать такой деятельности. Эти действия должны иметь прямое отношение к конкретной общественно значимой деятельности или быть связаны с ней договором.

Для внедрения директивы разработаны также соответствующие поправки в закон о гражданском процессе, в который будут перенесены нормы директивы, не подлежащие включению в закон о защите лиц, действующих в интересах общества, а также более подробно урегулированы отдельные процессуальные вопросы, включая порядок применения процессуальных гарантий.

Предполагается, что и закон о защите лиц, действующих в интересах общества, и поправки в закон о гражданском процессе могут вступить в силу в мае 2026 года. До этого их должны утвердить правительство и Сейм.