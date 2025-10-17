В ночь на субботу минимальная температура воздуха в Латвии составит от -2 до +4 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая холодная ночь ожидается на северо-востоке страны. В Курземе возможны кратковременные осадки.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +5…+10 градусов.

В Риге суббота будет преимущественно солнечной, без осадков. Ожидается слабый и умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха составит от +1 градуса на рассвете до +9 градусов днем.