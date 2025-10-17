Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии 0 8521

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Уходим в минус: синоптики назвали дату усиления заморозков в Латвии
ФОТО: Unsplash

В ночь на субботу минимальная температура воздуха в Латвии составит от -2 до +4 градусов, прогнозируют синоптики.

Самая холодная ночь ожидается на северо-востоке страны. В Курземе возможны кратковременные осадки.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +5…+10 градусов.

В Риге суббота будет преимущественно солнечной, без осадков. Ожидается слабый и умеренный северо-восточный ветер, а температура воздуха составит от +1 градуса на рассвете до +9 градусов днем.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
5
2
1
0
5

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
В Латвии выпадет снег - синоптики
Изображение к статье: В Латвии выпадет снег - синоптики
Чужие здесь не ходят: старожилы рижского Пурвциемса выступили против «понаехавших»
Изображение к статье: Пурвциемс. Фото Wikimedia. Эксклюзив!
Когда отправляется последний автобус: до Латвии добрался транспортный кризис
Изображение к статье: На автовокзале Даугавпилса народ ожидает отправки рейсов. Эксклюзив!
Изображение к статье: «Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией
«Мы готовы воевать. Хоть сегодня вечером» - командующий Латвийской армией 21 5366
Изображение к статье: На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ)
На Юрмальском направление вместо отмененных электричек запустят автобусы (РАСПИСАНИЕ) 1726
Изображение к статье: В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты
В арборетуме в Калснаве начал пахнуть гость из Японии. Запах - как у сахарной ваты 1 419
Изображение к статье: К стоматологу приходится записываться за полгода до визита
К стоматологу приходится записываться за полгода до визита 755

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 11
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 78
Изображение к статье: Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью
В мире животных
Учёные сравнили одержимость собак игрушками с человеческой зависимостью 6
Изображение к статье: Как солнечные панели превращают свет в электричество
Дом и сад
Как солнечные панели превращают свет в электричество 31
Изображение к статье: Эта веселая семейка создавала горячие новости. Иконка видео
Lifenews
Спустя три года после развода Ким Кардашьян открыла страшную тайну Канье Уэста 85
Изображение к статье: Теперь он опять самый желанный жених Голливуда. Иконка видео
Lifenews
Почему 63-летний Том Круз разошелся с артисткой, моложе себя на 26 лет 0
Изображение к статье: Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше
Дом и сад
Посейте эти цветы сейчас: весной они зацветут на 2 недели раньше 11
Изображение к статье: Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо
Наша Латвия
Сколько можно!? В Латвии снова повысили цены на топливо 78

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео