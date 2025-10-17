Baltijas balss logotype
В пятницу на большей части страны будет светить солнце

Наша Латвия
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В пятницу на большей части страны будет светить солнце
ФОТО: LETA

В пятницу в Латвии облаков станет меньше, и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами возможны кратковременные дожди, из кучевых облаков локально может выпасть град. Сохранится слабый ветер или полный штиль.

После полудня температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +10 градусов.

Погоду определяет область низкого давления.

#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео