В пятницу в Латвии облаков станет меньше, и во многих местах будет светить солнце, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Местами возможны кратковременные дожди, из кучевых облаков локально может выпасть град. Сохранится слабый ветер или полный штиль.

После полудня температура воздуха составит от +6 до +11 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. При слабом ветре воздух прогреется до +10 градусов.

Погоду определяет область низкого давления.