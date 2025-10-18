На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в Риге и Таллинне выросли, а в Вильнюсе цены снизились только на дизельное топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели цена на бензин была самой высокой в Риге, затем в Таллинне и Вильнюсе. Дизельное топливо также было самым дорогим в Риге, затем в Вильнюсе, а самая низкая цена в конце недели была в Таллинне.

В Риге на АЗС на улице Краста цена 95-го бензина в пятницу составила 1,554 евро за литр, что на 6,1 % больше, чем неделей ранее, а цена дизельного топлива за неделю выросла на 7 % и составила 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю цена на 95-й бензин в течение недели оставалась стабильной - 1,449 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 2,7 % до 1,469 евро за литр в пятницу.

В Таллинне цена 95-го бензина на ряде заправок в пятницу составила 1,479 евро, что на 3,5% выше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подорожало на 3,8% до 1,379 евро за литр.

В Риге литр автогаза стоил 0,915 евро, что на 10,9 % больше, чем неделю назад. В Таллинне цена автогаза в пятницу снизилась на 0,8 % до 0,892 евро за литр, а в Вильнюсе за неделю автогаз подорожал на 4,4 % до 0,709 евро за литр.