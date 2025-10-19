В случае опасности в убежища, расположенные в Олайнском крайе, нельзя брать с собой домашних животных, согласно правилам использования муниципальных убежищ, утвержденным районным советом.

Убежища — это помещения в зданиях муниципалитета, где жители могут временно укрыться, чтобы уменьшить воздействие опасных факторов, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Убежища в муниципальных зданиях оборудуются в соответствии с оценкой Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Они созданы в подвалах зданий, подземных этажах, а также на цокольных этажах, чтобы уменьшить воздействие ударной волны взрыва и осколков.

У входа в здание, где оборудовано убежище, в соответствии с рекомендациями VUGD размещается знак убежища.

Установлено, что помещения убежищ, которые в повседневной жизни используются для нужд учреждения, после публичного объявления о возможной угрозе в течение 24 часов подготавливаются и оборудуются в соответствии с потребностями убежища. Во время выполнения непосредственных функций учреждения убежище в первую очередь предназначено для тех лиц, которые в момент соответствующей угрозы находятся в этом учреждении. О допуске других лиц в такое убежище ответственный сотрудник принимает решение с учетом вместимости убежища.

Правила предусматривают, что в случае объявления угрозы назначенные ответственные сотрудники открывают двери убежища, следят за общественным порядком, обеспечивают доступ к помещениям или группам помещений для лиц с ограниченными возможностями передвижения, контролируют соблюдение санитарных и гигиенических требований в помещениях в течение 24 часов. Также необходимо контролировать соблюдение требований к проживанию и комфорту в помещениях или группах помещений, а также соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях убежища.

Эти сотрудники при необходимости выдают средства первой медицинской помощи, предоставляют места для сидения и лежания, при необходимости выдают специальные инструменты, которые помогают освободить выход от обломков.

Муниципалитет также установил нормы поведения, которые должны соблюдаться в убежищах. В частности, необходимо помогать лицам, которые физически не могут самостоятельно попасть в убежище или выйти из него, соблюдать правила пожарной безопасности и другие правила, связанные с безопасностью, избегать конфликтных ситуаций. В убежищах нельзя шуметь, нужно разговаривать тихо, с уважением относиться ко всем лицам, находящимся в убежище, в меру своих возможностей оказывать необходимую помощь лицам, находящимся в убежище.

Также другие лица должны в меру своих возможностей оказывать поддержку ответственному сотруднику муниципального учреждения, который отвечает за вход в убежище и обеспечение порядка в нем, необходимо принимать меры для предотвращения возникновения паники или уменьшения ее последствий, а также немедленно информировать ответственного сотрудника муниципального учреждения о ситуациях, которые угрожают или могут угрожать лицам, находящимся в убежище. Находящиеся в убежище также должны сотрудничать с другими лицами, находящимися в убежище, и соблюдать санитарные и гигиенические нормы.

В убежище запрещено проносить домашних животных, за исключением служебных собак или собак-поводырей. Также запрещается употреблять алкогольные напитки и одурманивающие вещества, курить, использовать открытый огонь, а также приносить легко воспламеняющиеся жидкости.

Убежище необходимо покинуть после получения уведомления от ответственных служб.