Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Бомбоубежища: сначала чиновники, затем жители. Собачки и котики - на улице 5 1999

Наша Латвия
Дата публикации: 19.10.2025
LETA
Изображение к статье: Бомбоубежища: сначала чиновники, затем жители. Собачки и котики - на улице

В случае опасности в убежища, расположенные в Олайнском крайе, нельзя брать с собой домашних животных, согласно правилам использования муниципальных убежищ, утвержденным районным советом.

Убежища — это помещения в зданиях муниципалитета, где жители могут временно укрыться, чтобы уменьшить воздействие опасных факторов, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Убежища в муниципальных зданиях оборудуются в соответствии с оценкой Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD). Они созданы в подвалах зданий, подземных этажах, а также на цокольных этажах, чтобы уменьшить воздействие ударной волны взрыва и осколков.

У входа в здание, где оборудовано убежище, в соответствии с рекомендациями VUGD размещается знак убежища.

Установлено, что помещения убежищ, которые в повседневной жизни используются для нужд учреждения, после публичного объявления о возможной угрозе в течение 24 часов подготавливаются и оборудуются в соответствии с потребностями убежища. Во время выполнения непосредственных функций учреждения убежище в первую очередь предназначено для тех лиц, которые в момент соответствующей угрозы находятся в этом учреждении. О допуске других лиц в такое убежище ответственный сотрудник принимает решение с учетом вместимости убежища.

Правила предусматривают, что в случае объявления угрозы назначенные ответственные сотрудники открывают двери убежища, следят за общественным порядком, обеспечивают доступ к помещениям или группам помещений для лиц с ограниченными возможностями передвижения, контролируют соблюдение санитарных и гигиенических требований в помещениях в течение 24 часов. Также необходимо контролировать соблюдение требований к проживанию и комфорту в помещениях или группах помещений, а также соблюдение требований пожарной безопасности в помещениях убежища.

Эти сотрудники при необходимости выдают средства первой медицинской помощи, предоставляют места для сидения и лежания, при необходимости выдают специальные инструменты, которые помогают освободить выход от обломков.

Муниципалитет также установил нормы поведения, которые должны соблюдаться в убежищах. В частности, необходимо помогать лицам, которые физически не могут самостоятельно попасть в убежище или выйти из него, соблюдать правила пожарной безопасности и другие правила, связанные с безопасностью, избегать конфликтных ситуаций. В убежищах нельзя шуметь, нужно разговаривать тихо, с уважением относиться ко всем лицам, находящимся в убежище, в меру своих возможностей оказывать необходимую помощь лицам, находящимся в убежище.

Также другие лица должны в меру своих возможностей оказывать поддержку ответственному сотруднику муниципального учреждения, который отвечает за вход в убежище и обеспечение порядка в нем, необходимо принимать меры для предотвращения возникновения паники или уменьшения ее последствий, а также немедленно информировать ответственного сотрудника муниципального учреждения о ситуациях, которые угрожают или могут угрожать лицам, находящимся в убежище. Находящиеся в убежище также должны сотрудничать с другими лицами, находящимися в убежище, и соблюдать санитарные и гигиенические нормы.

В убежище запрещено проносить домашних животных, за исключением служебных собак или собак-поводырей. Также запрещается употреблять алкогольные напитки и одурманивающие вещества, курить, использовать открытый огонь, а также приносить легко воспламеняющиеся жидкости.

Убежище необходимо покинуть после получения уведомления от ответственных служб.

Читайте нас также:
#животные #война
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
2
2
0
9

Оставить комментарий

(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го октября

    По всему выходит, что в живых остануться только котики с собачками?

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го октября

    Чиновников можно загнать в бомбоубежища уже сейчас. Только запереть попрочнее, и не выпускать.

    87
    1
  • SK
    Soglasen Klassnij
    19-го октября

    Никто на вас не нападёт, расслабтесь.

    56
    2
  • VV
    Vladlat Vladlat
    19-го октября

    В Сигулде два огромных бомбоубежища: в бывшей в/ч 68313 (объект 100) ул.Миера 15 и и намного больше в бывшем объекте 535 на уд. Телевизияс. Но в каком они состоянии? Разграблены...

    30
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    Vladlat Vladlat
    19-го октября

    Почему никто не знает о бомбоубежищах в Сигулде до сих пор. Это так мы подготавливаемся к войне.

    13
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
«Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Изображение к статье: «Латвийское телевидение» вывели на чистую воду: работает на российские спецслужбы!
Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
Изображение к статье: Температура воздуха в Латгале опустилась до -6 градусов
В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: В понедельник на большей части территории страны будет солнечно
Изображение к статье: Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс
Вместо электрички: будет открыт автобусный маршрут Дубулты-Тукумс 293
Изображение к статье: Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди Эксклюзив!
Рижских матерей вытащат из депрессии специально обученные (и оплаченные) люди 1 293
Изображение к статье: «Нужно создавать этнически смешанные школы»
«Нужно создавать этнически смешанные школы» 4 1531
Изображение к статье: Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных
Чиновники не могут определиться, какой мост строить через Даугаву – один комбинированный или два отдельных 4 2631

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171
Изображение к статье: Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз
Люблю!
Красота без вреда: как макияж, ресницы и косметология влияют на здоровье глаз 44
Изображение к статье: «Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться
Люблю!
«Ненавижу гладить»: что такое жидкий утюг и как им пользоваться 131
Изображение к статье: Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля
Техно
Денис Васильев больше не будет тренироваться в школе Ламбьеля 146
Изображение к статье: Африканское народное восстание.
В мире
Мадагаскарский бунт: как крупнейшее островное государство мира сменило власть 11
Изображение к статье: «Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле»
Политика
«Не будет этой коалиции, будет другая» или «бомба в портфеле» 41
Изображение к статье: Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом
Наша Латвия
Латвия не хочет ни принимать мигрантов, ни платить за них. Готова помочь советом и транспортом 171

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео