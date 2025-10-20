Во вторник в Латвии ожидается прохладная и частично облачная погода, немного усилится ветер, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки осадков не будет; в ночные часы местами в Видземе и Латгале образуются туман и иней. Наиболее пасмурная погода прогнозируется в Латгале, а самая солнечная - в Курземе.

Минимальная температура воздуха составит от +2 до -3 градусов, в восточной части страны - до -6 градусов. Днем температура не превысит +5…+10 градусов.

Южный, юго-восточный ветер днем в порывах усилится до 8-13 метров в секунду.

В Риге ночью будет преимущественно ясно, утром и днем увеличится облачность, осадков не ожидается. Южный, юго-восточный ветер станет умеренным. Температура воздуха ночью будет колебаться около нуля, днем повысится до +8 градусов.