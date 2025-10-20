Baltijas balss logotype
Скончался латвийский эмигрант Илмарс Дзенис, известный своим пением

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скончался латвийский эмигрант Илмарс Дзенис, известный своим пением

Скончался латвийский певец эмиграции Илмарс Дзенис, сообщает Латышское общество Сент-Питерсберга (Флорида, США) на своей странице в Facebook.

Дзенис ушёл из жизни в возрасте 93 лет.

Как отмечает Латышское общество Сент-Питерсберга, Илмарс Дзенис родился 5 декабря 1931 года в Даугавпилсе, а детство провёл в Елгаве.

Во конце Второй мировой войны он вместе с матерью бежал в нацистскую Германию, а после ее разгрома перебрался в Соединённые Штаты.

В США он стал одним из участников легендарной группы “Čikāgas piecīši” (Чикагские пятёрки).

Позднее начал сольную карьеру и создал такие известные в среде латышских эмигрантов песни, как «Zilās acis» (Голубые глаза), «Cik dzīvē viss skaists» (Как прекрасна жизнь) и «Lai dzīvo trešā jaunība» (Да здравствует третья молодость).

#rip
Оставить комментарий

