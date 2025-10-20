Baltijas balss logotype
«У нас больше нет пассажирского порта»: отсутствиe паромного сообщения в Риге назвали катастрофой 2 2181

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
tv24
Изображение к статье: «У нас больше нет пассажирского порта»: отсутствиe паромного сообщения в Риге назвали катастрофой

В столице вновь заговорили о необходимости возобновить паромное сообщение. В передаче "Preses klubs" на TV24 депутат Рижской думы Дайнис Лоцис заявил, что паром должен быть одним из приоритетов для города.

«Паром должен быть обязательно. Это должно быть одной из установок. То, что у Риги, как у портового города, нет паромного сообщения, — это катастрофа», — подчеркнул Дайнис Лоцис.

Той же позиции придерживается президент Латвийской ассоциации ресторанов, генеральный директор отеля Opera Hotel и преподаватель Латвийского университета бионаук и технологий Янис Ензис. Он напомнил, что Рига потеряла компанию Tallink, которая раньше обеспечивала регулярное сообщение со Скандинавией, и это нанесло серьёзный удар по туризму. «То, что мы упустили Tallink, — катастрофа для туризма. Мы можем радоваться круизным лайнерам, но это не то. Пассажиры этих судов спят и едят на борту, максимум — купят продукты, выпьют пива и возвращаются. Денег в городе они почти не оставляют», — отметил Ензис.

Он напомнил, что в 2020 году, во время пандемии, компания Tallink запустила экспериментальный рейс Хельсинки–Рига, который стал успешным примером сотрудничества. Хотя латвийцы тогда почти не ездили, этот маршрут пользовался большой популярностью у финнов: на борту были развлечения, выгодные цены и возможность провести выходные в Риге. «Это был настоящий успех. Финнам нравилось плавать, а многие оставались в Риге на день-два. Сейчас я понимаю — у нас больше нет пассажирского порта в Риге», — с сожалением добавил Ензис.

Он призвал власти Риги не оставлять вопрос без внимания и искать пути восстановления паромного сообщения, которое, по его словам, может стать важным стимулом для развития туризма и городской экономики.

Основная проблема, по мнению участников дискуссии, заключается в том, что Рига, несмотря на статус портового города, фактически утратила морское сообщение с соседними странами. Отсутствие паромов, в отличие от круизных судов, лишает город постоянного потока туристов, которые могли бы тратить деньги в гостиницах, ресторанах и магазинах. Эксперты уверены: возвращение регулярных паромных линий — необходимое условие для оживления туристической и деловой активности столицы.

#рижская дума #паромное сообщение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • SK
    Soglasen Klassnij
    20-го октября

    Зато у нас есть ......🤔

    23
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го октября

    нет паромного сообщения, — это катастрофа -- Это никакая не катастрофа, это результат деятельности тех, кто руководил государством последние 35 лет.

    80
    1

Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 639
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 64
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 64
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 182
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 182
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 114
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 114
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 113
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 113
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 309
В мире
В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов 309
