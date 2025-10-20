В столице вновь заговорили о необходимости возобновить паромное сообщение. В передаче "Preses klubs" на TV24 депутат Рижской думы Дайнис Лоцис заявил, что паром должен быть одним из приоритетов для города.

«Паром должен быть обязательно. Это должно быть одной из установок. То, что у Риги, как у портового города, нет паромного сообщения, — это катастрофа», — подчеркнул Дайнис Лоцис.

Той же позиции придерживается президент Латвийской ассоциации ресторанов, генеральный директор отеля Opera Hotel и преподаватель Латвийского университета бионаук и технологий Янис Ензис. Он напомнил, что Рига потеряла компанию Tallink, которая раньше обеспечивала регулярное сообщение со Скандинавией, и это нанесло серьёзный удар по туризму. «То, что мы упустили Tallink, — катастрофа для туризма. Мы можем радоваться круизным лайнерам, но это не то. Пассажиры этих судов спят и едят на борту, максимум — купят продукты, выпьют пива и возвращаются. Денег в городе они почти не оставляют», — отметил Ензис.

Он напомнил, что в 2020 году, во время пандемии, компания Tallink запустила экспериментальный рейс Хельсинки–Рига, который стал успешным примером сотрудничества. Хотя латвийцы тогда почти не ездили, этот маршрут пользовался большой популярностью у финнов: на борту были развлечения, выгодные цены и возможность провести выходные в Риге. «Это был настоящий успех. Финнам нравилось плавать, а многие оставались в Риге на день-два. Сейчас я понимаю — у нас больше нет пассажирского порта в Риге», — с сожалением добавил Ензис.

Он призвал власти Риги не оставлять вопрос без внимания и искать пути восстановления паромного сообщения, которое, по его словам, может стать важным стимулом для развития туризма и городской экономики.

Основная проблема, по мнению участников дискуссии, заключается в том, что Рига, несмотря на статус портового города, фактически утратила морское сообщение с соседними странами. Отсутствие паромов, в отличие от круизных судов, лишает город постоянного потока туристов, которые могли бы тратить деньги в гостиницах, ресторанах и магазинах. Эксперты уверены: возвращение регулярных паромных линий — необходимое условие для оживления туристической и деловой активности столицы.