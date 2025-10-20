Baltijas balss logotype
В Латвии женщин перед абортом хотят заставить встретиться с потенциальным отцом и психологом, но министр против

Наша Латвия
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Депутаты оппозиционных партий внесли предложения о поправках в Закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, предлагая ввести в Латвии обязательные консультации для женщин, желающих прервать беременность по собственному желанию.

Депутаты предлагают дополнить закон термином «нерождённая жизнь», под которым понимается «жизнь человека, начинающаяся с момента оплодотворения — слияния мужской и женской половых клеток».

Оппозиционные политики считают, что закон должен предусматривать предоставление возможности беременной женщине, решившей сделать аборт, а также будущему отцу ребёнка пройти консультацию у специально обученного специалиста.

Депутаты утверждают, что их предложение не предполагает поучающего или покровительственного тона. Итог консультации не будет заранее определён — решение остаётся за беременной женщиной.

Министр против

Обязательные консультации, особенно в присутствии третьих лиц, могут создавать эмоциональное давление. Поэтому консультации должны быть добровольными, заявил министр здравоохранения Хосам Абу Мери в комментарии агентству LETA.

Министр отмечает, что особенно важно учитывать ситуации, когда женщина пережила насилие. «Требование присутствия отца ребёнка или другого лица во время консультации в таких случаях может привести к повторной травматизации, а не к поддержке», — считает Абу Мери.

По словам министра, Всемирная организация здравоохранения и Совет ООН по правам человека неоднократно подчёркивали, что государства обязаны обеспечивать сексуальные и репродуктивные медицинские услуги, гарантирующие конфиденциальность и уважение личного выбора.

«Обязательные консультации в присутствии третьих лиц могут противоречить этим принципам», — отметил министр.

#медицина #минздрав #аборты
Редакция BB.LV
