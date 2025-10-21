Спрос на фитнес-услуги в Латвии в этом году превысил уровень, который наблюдался до пандемии, пишет Dienas Bizness.

Предприятия этой отрасли отмечают стабильный рост числа клиентов, оборота и прибыли. До пандемии регулярно фитнесом занимались около 6-7% жителей Латвии, а сейчас этот показатель, по данным Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, вырос примерно до 10% от общей численности населения.

Три года назад представители фитнес-индустрии заявляли, что пандемия отбросила ее развитие на десять лет назад.

"Кризис из-за "Covid-19" сильно ударил по нашей сфере, но в то же время помог обществу осознать важность физической активности и профилактики здоровья", - говорит руководитель ассоциации Гинтс Кузнецов.

Сегодня все больше людей включают физическую активность в повседневную жизнь, и особенно заметен интерес среди молодежи в возрасте от 15 до 18 лет.

"О восстановлении отрасли свидетельствуют и финансовые результаты предприятий - два крупнейших участника рынка показывают существенный рост оборота и прибыли. Положительная динамика сохраняется, и, учитывая общие тенденции на европейском рынке, ожидается, что рост продолжится и в будущем", - отмечает Кузнецов.

"Интерес к здоровому образу жизни и физической активности значительно вырос", - согласен с ним руководитель одной из сетей Эрик Надзиньш. Он добавляет, что на это во многом влияет осознание людьми важности физической активности для поддержания здоровья, ведь сегодня быть в хорошей форме и вести здоровый образ жизни стало само собой разумеющимся.

"Рост интереса отражается и в бизнес-результатах: по сравнению с 2022 годом оборот нашей компании значительно вырос, улучшилась и рентабельность. Этому способствовало увеличение числа клиентов и оптимизация нашей деятельности, в том числе развитие формата самообслуживания и повышение контроля затрат", - отмечает Надзиньш.