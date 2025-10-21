С сегодняшнего дня в рижском районе Саркандаугава будет перенесено расположение конечной остановки 3-го троллейбуса, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела по связям с общественностью предприятия "Rīgas satiksme" Байба Барташевича-Фелдмане.

Конечная остановка будет перенесена с улицы Тилта на улицу Слиежу — рядом с железнодорожной станцией Саркандаугава. Перенос связан со строительными работами по созданию транспортного узла.

Соответственно, движение 3-го троллейбуса будет организовано по временному расписанию. В направлении Саркандаугавы троллейбусы будут следовать по маршруту до улицы Тилта, далее по Тилта и Слиежу до улицы Симаня, где совершат разворот на новом разворотном участке у железнодорожной станции и остановятся на перенесённой остановке.

В направлении центра троллейбусы будут курсировать по улице Слиежу, улице Тилта и далее по привычному маршруту.

Для обеспечения лучшей координации между движением поездов и троллейбусов изменены отправления троллейбусов с обеих конечных остановок.

Учитывая предложение жителей Кундзиньсалы, по рабочим дням будет введён дополнительный рейс в 7:36 с Кундзиньсалы.

В направлении от Центрального рынка до Кундзиньсалы троллейбус теперь будет останавливаться и на остановке "Саркандаугава" на улице Тилта.