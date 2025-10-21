Baltijas balss logotype
Вторник принесёт солнечную погоду. Но будет ли тепло? 0 242

Наша Латвия
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вторник принесёт солнечную погоду. Но будет ли тепло?
ФОТО: LETA

Во вторник в Латвии осадков не ожидается, в восточных районах будет переменная облачность, а самое ясное небо прогнозируется в Курземе, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.

Южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +8..+9 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления, постепенно усиливается влияние восточной окраины циклона.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео