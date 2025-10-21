Во вторник в Латвии осадков не ожидается, в восточных районах будет переменная облачность, а самое ясное небо прогнозируется в Курземе, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.
Южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 8–13 метров в секунду.
Температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов.
В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +8..+9 градусов.
Погодные условия определяет область повышенного давления, постепенно усиливается влияние восточной окраины циклона.
