Во вторник в Латвии осадков не ожидается, в восточных районах будет переменная облачность, а самое ясное небо прогнозируется в Курземе, сообщают синоптики, пишет ЛЕТА.

Южный и юго-восточный ветер усилится в порывах до 8–13 метров в секунду.

Температура воздуха поднимется до +5..+10 градусов.

В Риге ожидается сухая и солнечная погода, будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха повысится до +8..+9 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления, постепенно усиливается влияние восточной окраины циклона.