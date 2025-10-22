Прогнозы не свидетельствуют об уменьшении гибридных угроз со стороны Беларуси, которые она создает при помощи нелегальной миграции, сообщил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Режим усиленной охраны границы продлен до конца года, к тому же в этом году по сравнению с прошлым количество попыток незаконного пересечения границы более чем удвоилось. Это означает, что пограничники и полицейские работают сверхурочно, и для оплаты их труда уже зарезервировано 6 млн евро, сказал Козловскис, добавив, что прогнозы не указывают на возможные позитивные изменения ситуации на границе.

Министр также отметил, что изменился профиль нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу. Если раньше это были семьи с детьми, то сейчас в Латвию пытаются проникнуть группы, состоящие преимущественно из молодых мужчин, которых подготовили на белорусской стороне.

Козловскис признал, что на границе Латвии пока нет такой эскалации, как в Польше, где мигранты используют холодное оружие и коктейли Молотова. "У нас это больше выражается в неподчинении требованиям пограничников, поэтому необходимо привлекать служебных собак. Однако пограничники уже усилили свое вооружение и патрулируют в бронежилетах и шлемах", - добавил министр.

Как сообщалось, в этом году незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу пытались уже 10 972 человека, тогда как за весь прошлый год - 5388 человек.

В связи с продолжающимся потоком нелегальных мигрантов правительство продлило режим усиленного контроля на границе с Беларусью до 31 декабря этого года.