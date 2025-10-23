Два с половиной года пробации за воспроизведение гимна России - такой приговор вынес Земгальский районный суд в отношении Марка Р., обвинявшегося в «публичном прославлении агрессии России».

Как пишет Latvijas Avīze, подсудимый 28 февраля 2022 года выпустил в своем аккаунте в соцсети карту территории Украины, которая «была изображена как оккупированная Российской Федерацией». Кроме того, 28 августа 2024 года мужчина, находясь во дворе многоквартирного дома в Елгаве по ул. Паста, многократно выкрикнул: «Россия, вперед!», под музыкальное сопровождение гимна на музыку Александрова, слова Михалкова.

«После зачтения обвинения судья Андрис Шкутанс спросил Марка, понимает ли он, в совершении какого преступного деяния обвиняется. Мужчина, который по-латышски говорит сравнительно свободно, только с небольшим акцентом, на суде обошелся без помощи переводчика. Марк сказал: «Да, понимаю. В тот миг я об этом не думал, ибо чуток не был в своем уме. Обо всем этом я сожалею…» Судья: «Вы свою вину признаете полностью?» Марк: «Да, полностью признаю свою вину. Мои родственники живут в Днепропетровске. Как-то у меня ума не достало… Признаю полностью свою вину, сожалею…»

«Принимая это во внимание, уголовное дело можно рассматривать без проверки доказательств», - отмечает Latvijas Avīze. «Марк ранее не был уголовно наказан. У мужчины есть два высших образования, он работает как самозанятый, доходы – примерно 1000 евро в месяц. Марк недавно создал семью, иждивенцев в данный миг нет, но уже вскоре на свет появится первенец».

Впрочем, прокурор Айнарс Персидскис сказал, что не уверен в «подлинном раскаянии в содеянном». Судья признал обвиняемого виновным, и назначил ему точно тот приговор, что требовал прокурор.