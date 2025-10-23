Напомним, что с 1-го августа вступили в силу новые ограничения в торговле алкогольными напитками: сокращено время продажи спиртного, в том числе и через заказы по доставке спиртного, запрещена реклама всех алкогольных напитков, а также маркетинговые акции. И вот сегодня первые итоги этой новой волны «противостояния» зеленому змию обсудили члены Национального совета по ограничению алкоголизма при минздраве.

«С момента вступления в силу ряда ограничений по снижению доступности алкоголя и ограничению рекламы, в том числе сокращение времени торговли алкоголем, прошло неполных три месяца. Министр здоровья Хосам Абу Мери заметил, что «изменение привычек людей происходит не в краткосрочной перспективе, и, соответственно, три месяца — это недостаточное время для того, чтобы уже судить о влиянии на показатели потребления. При этом министр сообщил, что в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начата оценка влияния принятых поправок на показатели общественного здоровья, которую планируется подать в Сейм до 31 октября 2026 года. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, зарегистрированное потребление абсолютного алкоголя в Латвии в 2024 году остается высоким: 12 литров на одного 15-летнего и старше населения, при этом число первично зарегистрированных пациентов с диагнозами психических и поведенческих расстройств, вызванных алкоголем, увеличилось с 2020 года примерно на 8%. Из них почти половина - случаи алкогольной зависимости, при этом растет доля женщин с этими диагнозами.

В то же время распространенность употребления алкоголя среди 15-16-летних школьников существенно снизилась, однако при снижении попыток и употребления алкоголя врачи наблюдают попытки замещения спиртных различными веществами и технологиями, в том числе азартными играми. Употребление алкоголя и опыт пьянства среди девочек уже не редкость — она уже равна употреблению спиртного мальчиками, а по многим показателям выше. Из всех латвийских школьников 78% хотя бы раз в жизни попробовали алкоголь. Алкоголь чаще пробовали девочки, чем мальчики. В то же время для Латвии среди подростков характерна ранняя попытка алкоголя 40% школьников пробовали алкогольные напитки в 13 лет или раньше.

В тоже время, глава Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич сообщил, что поправки к закону наиболее остро касаются малых мест торговли продуктами питания и у них сокращается оборот и, соответственно, доходы. В результате около 10% из них уже сейчас завершили или прекратят свою деятельность в ближайшее время.