Жителей столицы предупредили, что на следующей неделе в Риге пройдет профилактическая дезинфекция городского водопровода. В ходе хлорирования, а также сутки после него воду из-под крана пить не рекомендуется.

Как сообщает Rīgas ūdens, дезинфекция столичного водопровода путем хлорирования будет проходить с понедельника (27 октября), по четверг (30 октября).

За этот срок дезинфицирующее вещество равномерно распространится по всей сети водопровода. А, как известно, Rīgas ūdens обеспечивает водоснабжение не только Риги, но и ряда пригородных территорий – в Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском краях.

Хотя дезинфекция не представляет угрозы для здоровья, во время её проведения (а также в течение 24 часов после окончания) жителям настоятельно советуют употреблять исключительно кипячёную воду. Это удалит часть хлора.

Для бытовых нужд воду можно использовать без кипячения, а воду для домашних животных, птиц, аквариумных рыбок перед использованием следует отстаивать. То же рекомендовано делать и при поливе комнатных растений.

Следует отметить, что дезинфекция водопроводной системы весьма ко времени: в Латвию вернулся легионеллез, вызываемый бактериями Legionella. По словам медиков, уже зафиксированы сразу несколько случаев этого опасного инфекционного заболевания, заразиться которым можно при прямом контакте с водой или вдыхании ее паров. Это в свою очередь может привести к серьезным заболеваниям легких и дыхательных путей, а в ряде случаев даже к смертельному исходу.

Основной опасностью легионеллеза является его способность быстро распространяться в водных системах, а одним из самых эффективных методов предотвращения распространения легионеллеза является эффективная дезинфекция водоснабжения, для предотвращения роста и размножения вредоносных бактерий.

Тем же, кто по каким-то причинам долго отсутствует дома, врачи настоятельно рекомендуют сливать воду хотя бы на 5 минут — как горячую, так и холодную. Это помогает уничтожить возможные скопления бактерий.