Преподаватель Огрского техникума был заснят в сильном алкогольном опьянении, валяющимся на земле в общественном месте. Как стало известно передаче Bez Tabu (TV3), учащиеся этого учебного заведения также торгуют запрещёнными ароматизированными электронными сигаретами.

Источник сообщил о видео, которое было размещено в интернете и вызвало широкий резонанс. На нём запечатлён мужчина, который, по всей видимости, сильно пьян, лежит на земле в публичном месте. В описании к видео указано, что это преподаватель Огрского техникума.

Bez Tabu пообщалась с учащимися техникума, и все опрошенные подтвердили, что на видео действительно их преподаватель — 24-летний молодой человек. Студенты положительно отзываются о его профессионализме в учебном процессе.

Все опрошенные студенты признались, что видели видео. Хотя в интернете оно появилось недавно, инцидент произошёл ещё летом.

«[Преподаватель] нам ничего не комментировал. Если напомнить ему об этом видео, он начинает злиться», — рассказали студенты.

Часть учащихся отметила, что преподаватель выпивал вне рабочее время, и не осуждает его за это. Другие же считают, что учитель обязан вести себя достойно всегда, вне зависимости от времени суток и статуса.

Некоторые студенты утверждают, что это далеко не единственный случай, когда педагога видели пьяным в общественном месте:

«Я его не раз встречал пьяного у “Top”. В школу приходит с похмелья, аж трясётся. Слышал, что он часто ездит в “Ezītis”, там выпивает. И что пил со студентами — тоже слышал».

Также ученики сообщили, что есть и другие материалы, где этот педагог запечатлён в нетрезвом виде:

«Это было и раньше. Есть фото, всякие видео. Есть отличное видео с прошлого года, где он поёт. Он там тусовался, пил. Если напомнить ему про это видео, больше четвёрок в проверочных не получишь».

О видео, в котором преподаватель пьяный валяется на земле, знает и Государственная служба контроля качества образования (ГСККО). Представители службы связались с руководством Огрского техникума, которое пообещало провести разъяснительную беседу с педагогом, сообщил директор Департамента надзора ГСККО Максим Платонов.

«Педагоги — представители особой профессии. Нормы профессиональной этики обязательны не только на рабочем месте, но и вне его, даже в отпуске. Цель — не распространять подобные видео, а сначала информировать работодателя. Получив такую информацию, работодатель должен запросить объяснение у педагога и действовать в зависимости от его содержания», - уточнил Платонов.

Руководство техникума заявило, что не поддерживает поведение преподавателя, ситуация была с ним обсуждена. Из-за общественного давления он хотел подать заявление об уходе, но руководство отговорило его от этого шага.

«Скажу прямо — можно, не будем трогать парня? Я за него горой. Ему 24 года. Как преподаватель он замечательный. Мы все были молоды. Я не поддерживаю, если бы это было в школе — он никогда не приходил на работу пьяным. Он сказал: “Простите, у меня была такая ситуация; не отрицаю — пил. Шёл через рельсы и упал”. Кто-то заснял. Я понимаю, что учитель не должен так делать, но мы все были молодыми. Простите, у учителя нет денег, чтобы поехать отдохнуть в Лас-Вегасе, где его никто не узнает. Простите, но это так. Когда депутаты скачут по столам и пьют, никто ничего!» - указала заместитель директора Огрского техникума по учебной и методической работе Линда Пуките.

Bez Tabu хотела поговорить с самим преподавателем, но руководство техникума отказало в организации интервью, заявив: «Не будем трогать молодого человека».

В распоряжение редакции попал и скриншот из группы в WhatsApp, где общаются студенты Огрского техникума. В этой группе учащиеся торгуют запрещёнными ароматизированными электронными сигаретами. Руководство техникума заявило, что о такой группе не знало, но пообещало обсудить это на классных часах. Bez Tabu передала администрации учебного заведения информацию о некоторых конкретных торговцах запрещённой продукцией. Руководство заявило, что им грозит отчисление.

TV3