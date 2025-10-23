По состоянию на 20 октября в Латвии от гриппа вакцинированы 18 875 человек из групп риска — активнее всего это делают пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Однако Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) призывает к вакцинации всех жителей, сообщает LETA.

Этой осенью государство закупило на 1,9% больше доз вакцин от гриппа, чем в прошлом году — всего 133 120 доз. Жителям доступны три типа вакцин, адаптированных к актуальным штаммам вируса, чтобы обеспечить максимально эффективную защиту.

Как сегодня на пресс-конференции отметил главный специалист по инфектологии клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Уга Думпис, единственный способ укрепить иммунитет против гриппа — это вакцинация. Он подчеркнул, что в условиях больницы наличие или отсутствие вакцинации от гриппа часто играет решающую роль: в сезон гриппа и при наплыве пациентов больницы переполнены, а сама болезнь может спровоцировать серьёзные осложнения — например, инфаркт или инсульт. Особенно опасен грипп для пожилых людей, ухудшая общее состояние здоровья, включая прогрессирование деменции.

Профессор пояснил, что грипп нередко вызывает пневмонию, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы, а также обострения хронических заболеваний. Вакцинация — безопасный и эффективный способ защиты от таких последствий.

В Латвии уровень охвата вакцинацией среди пациентов из групп риска остаётся ниже 20%, что считается низким показателем — тогда как в других странах Европы он может превышать 75%.

Специалисты обращают внимание, что невакцинированные пациенты, попавшие в стационар, нередко заражаются гриппом именно в больнице, и течение болезни у них бывает значительно тяжелее. В палатах, рассчитанных на двух или трёх пациентов, велик риск инфицировать других.

При этом продолжают циркулировать и другие вирусы, в том числе Covid-19, от которого также рекомендуется привиться.

Ожидается, что в ближайшие месяцы интенсивность гриппа продолжит расти, а пик заболеваемости придётся на начало следующего года.

Руководитель Центра заболеваний лёгких и торакальной хирургии больницы Страдыня Заига Кравале указала, что значительная часть общества по-прежнему воздерживается от вакцинации, несмотря на то, что это особенно важно для беременных, маленьких детей, пациентов с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Именно пациенты с гриппом часто попадают в стационар с тяжёлыми осложнениями, чаще всего — с пневмонией или дыхательной недостаточностью при заболеваниях сердца и лёгких.

Она подчеркнула, что перед любыми манипуляциями или операциями важно вакцинироваться, так как грипп может привести к летальному исходу даже после успешно проведённой операции.

Семейный врач Зане Даболиня также призвала всех жителей, не только относящихся к группе риска, вакцинироваться — чтобы тем самым защитить и окружающих. Она напомнила, что вакцины доступны, и каждый может обсудить прививку со своим семейным врачом.

Как указал Думпис, "коллективный иммунитет" против гриппа невозможен, но цель — добиться максимального охвата, особенно в группах риска.

"Цель — не проценты, а снижение количества проблем", — подчеркнул он.

Инфектолог отметил, что даже молодому человеку без прививки грипп может грозить серьёзными последствиями: у невакцинированного температура может достигать 40 градусов, в то время как у вакцинированного — лишь около 37.

Опыт показывает, что те, кто заразился гриппом в стационаре и не был вакцинирован, проводят в больнице примерно на неделю дольше по сравнению с вакцинированными.

По данным ЦПКЗ, с 13 по 19 октября активность гриппа в Латвии сохраняется на низком уровне - зарегистрировано три клинически подтверждённых случая — 4,3 на 100 000 жителей. В больницах лабораторно подтверждены четыре случая гриппа типа А.

На прошлой неделе к семейным врачам с острыми респираторными инфекциями обратились 990 пациентов, а в больницах с тяжёлыми острыми респираторными заболеваниями проходили лечение 153 человека — 4% от всех госпитализированных, большинство из которых были старше 65 лет.

Частота положительных тестов на Covid-19 выросла до 11,2%, зафиксированы два летальных случая с подтверждённой инфекцией. По данным Всемирной организации здравоохранения, уровень активности гриппа в Европе остаётся ниже эпидемического, преобладают вирусы типа A.

Как сообщалось ранее, в этом сезоне предлагаются вакцины от гриппа, адаптированные к циркулирующим штаммам, чтобы обеспечить наилучшую защиту.

ЦПКЗ призывает жителей задуматься о вакцинации и планировать её — оптимальное время для этого — конец октября и начало ноября. Это позволит сформировать иммунитет до начала эпидемического пика и сохранить защиту на протяжении всего сезона гриппа, который обычно достигает наивысшей активности зимой и весной.

В прошлом сезоне в Латвии было зарегистрировано 146 смертей, связанных с гриппом, из которых 94% приходятся на невакцинированных пациентов.

Большинство умерших — 73% — были в возрасте старше 70 лет. По данным ЦПКЗ, среди невакцинированных пожилых людей риск госпитализации был в 1,7 раза выше, а риск смерти — в 2,8 раза выше по сравнению с вакцинированными.

Всего в прошлом сезоне против гриппа были привиты 121 829 человек, что составляет 6,5% населения Латвии. Большинство привитых — лица старше 60 лет (78 704 человека, или 14,8% от этой возрастной группы).