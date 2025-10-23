Baltijas balss logotype
Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом 8 2006

Наша Латвия
Дата публикации: 23.10.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: Вы не поверите: русские телеканалы в Латвии задвинут в конец списка специальным законом
ФОТО: pixabay

Председатель NEPLP Иварс Аболиньш призвал к скорейшему принятию закона, который обеспечит приоритет латышскоязычным телеканалам в списках вещания, назвав текущую ситуацию несправедливой и угрожающей национальной идентичности.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в эфире TV24 прокомментировал законопроект, который устанавливает приоритет для телевизионных каналов с содержанием на государственном языке. По его словам, документ крайне необходим как для государства, так и для общества.

Согласно проекту, операторы должны в первую очередь предлагать общественные и бесплатные каналы, затем — другие программы. После этого они смогут формировать порядок каналов по своему усмотрению. Сейчас же, как отметил Аболиньш, ситуация выглядит абсурдно: канал TV24 находится на 127-м месте, тогда как в начале списка — русскоязычные программы. «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул глава NEPLP.

Он напомнил, что Латвия вкладывает значительные средства в Фонд поддержки медиа, чтобы укрепить местные СМИ и телевидение. По его словам, речь идёт о «борьбе за умы людей», и контент на латышском языке должен быть доступным и заметным.

Законопроект предусматривает, что все программы на латышском языке будут расположены рядом. Это, по мнению NEPLP, не только облегчит поиск контента для латышей, но и напомнит проживающим в стране русскоязычным зрителям, «в какой стране они находятся».

Аболиньш назвал нынешнее положение, когда латвийские телеканалы располагаются в нижней части списка, несправедливым и недопустимым: «Латышский язык и латышские программы должны занять своё законное место в информационном пространстве страны. Латышская речь не может быть в меньшинстве у себя дома».

Он выразил надежду, что депутаты Сейма поддержат инициативу: «Это вопрос латышского языка, латышских программ и латышского народа. Если парламент одобрит проект, изменения вступят в силу уже в этом году».

#русский язык #телевизор
(8)
  • Л
    Латтоптун
    23-го октября

    Да никто уже эту вашу хрень не смотрит. Прошлый век. А у молодёжи , вообще телевизоров нет в комнатах. На хутора вещайте свою латышкость. Там дремучие ещё остались.

    16
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    23-го октября

    Уже давно отказаться от телевидения хочу. Так ни один оператор не предоставляет такой возможности(т.е. можешь не смотреть, но платить все равно будешь).

    13
    3
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Куда не ставь- никто смотреть не будет. Такая муть транслируется, что жуть берет, как можно так бессовестно тырить деньги.

    46
    1
  • lo gos
    lo gos
    23-го октября

    Местный отстой смотрели только колхозники. Но, как на грех, дела в колхозе шли плохо.

    39
    1
  • З
    Злой
    lo gos
    23-го октября

    Точно, местное гуано только дебил смотрит!

    20
    2
  • mk
    mihails kozlovskis
    23-го октября

    Вот это не разжигает межнациональную ненависть по моему это расизм а не интересы латышей

    41
    2
  • З
    Злой
    23-го октября

    Отказался от операторов ещё 2022 году, тв не интересует, которое сейчас вещается в латвии, хоть узадвигайтесь там, вообще пох.

    47
    3
  • Д
    Добрый
    Злой
    23-го октября

    Откажитесь от гражданства Латвии и вперёд в Псковскую область. И будет тебе счастье:шоколад #Алёнка#,бабаевский шоколад,соловьиный помёт и бред пьяного медведева по телевизору. А затем повестка на СВО и пизд..ц

    1
    27
Читать все комментарии

