Председатель NEPLP Иварс Аболиньш призвал к скорейшему принятию закона, который обеспечит приоритет латышскоязычным телеканалам в списках вещания, назвав текущую ситуацию несправедливой и угрожающей национальной идентичности.

Председатель Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш в эфире TV24 прокомментировал законопроект, который устанавливает приоритет для телевизионных каналов с содержанием на государственном языке. По его словам, документ крайне необходим как для государства, так и для общества.

Согласно проекту, операторы должны в первую очередь предлагать общественные и бесплатные каналы, затем — другие программы. После этого они смогут формировать порядок каналов по своему усмотрению. Сейчас же, как отметил Аболиньш, ситуация выглядит абсурдно: канал TV24 находится на 127-м месте, тогда как в начале списка — русскоязычные программы. «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул глава NEPLP.

Он напомнил, что Латвия вкладывает значительные средства в Фонд поддержки медиа, чтобы укрепить местные СМИ и телевидение. По его словам, речь идёт о «борьбе за умы людей», и контент на латышском языке должен быть доступным и заметным.

Законопроект предусматривает, что все программы на латышском языке будут расположены рядом. Это, по мнению NEPLP, не только облегчит поиск контента для латышей, но и напомнит проживающим в стране русскоязычным зрителям, «в какой стране они находятся».

Аболиньш назвал нынешнее положение, когда латвийские телеканалы располагаются в нижней части списка, несправедливым и недопустимым: «Латышский язык и латышские программы должны занять своё законное место в информационном пространстве страны. Латышская речь не может быть в меньшинстве у себя дома».

Он выразил надежду, что депутаты Сейма поддержат инициативу: «Это вопрос латышского языка, латышских программ и латышского народа. Если парламент одобрит проект, изменения вступят в силу уже в этом году».