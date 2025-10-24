С субботы по всей Латвии ожидаются осадки, при этом местами в Курземе, Земгале и на западе Видземе пройдут сильные дожди, прогнозируют синоптики.

Наибольшее количество осадков - до 30 миллиметров, что составляет 35-50% месячной нормы, выпадет в Земгале и Рижском регионе. Самые сильные дожди пройдут утром и днем, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

На востоке страны дождь будет менее интенсивным.

Суббота будет пасмурной, местами возможен туман. В Курземе и Земгале будет дуть западный ветер, в Латгале и Видземе до полудня - восточный и юго-восточный. Днем и вечером в ряде регионов страны ожидаются порывы западного ветра до 10-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+12 градусов.

В Риге в субботу утром и днем ожидаются продолжительные сильные дожди, а температура воздуха не превысит +11 градусов.