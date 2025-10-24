Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Пятница обещает стать рекородно теплой, но влажной 1 340

Наша Латвия
Дата публикации: 24.10.2025
LETA
Изображение к статье: Пятница обещает стать рекородно теплой, но влажной

В пятницу температура воздуха в некоторых местах Латвии может достигать +15 градусов, во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет покрыто облаками, местами сквозь них будет просвечивать солнце. До полудня дождь пройдет только в некоторых местах страны, но днем и вечером, начиная с юга, кратковременный дождь пройдет на большей части территории Латвии.

Ветер будет дуть слабо-умеренно с юго-востока, температура воздуха поднимется до +10..+15 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, днем и вечером местами ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +14..+15 градусов.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 992 гектопаскалей на юго-западе Курземе до 999 гектопаскалей на границе с Россией.

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    24-го октября

    )))))))))))) а в остальном в латвии полный штиль)))))))))))))))

    1
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Изображение к статье: В ночь на воскресенье часы переводим на час назад. Почему мы до сих пор это делаем?
Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами
Изображение к статье: Государство зарабатывает на двоечниках: в Латвии репетиторов обложили налогами Эксклюзив!
В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
Изображение к статье: В ночь на воскресенье в столице в последний раз пойдет ночной транспорт
На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: На Ригу движется стихия. Лучше сидеть дома
Изображение к статье: Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил...
Инфляция достигла своей высшей точки. Экономист успокоил... 5 764
Изображение к статье: «Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов Эксклюзив!
«Таблетки — не конфетки!»: жители Латвии съели более 18 млн упаковок лекарств. И это только без рецептов 233
Изображение к статье: Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться
Мощные дожди идут на Латвию - синоптики призвали приготовиться 4353
Изображение к статье: СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме
СГД сократит и бюджет и работников, а также сэкономит на парадной форме 1 438

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 24
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 77
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 8
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 0
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео