В пятницу температура воздуха в некоторых местах Латвии может достигать +15 градусов, во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Небо будет покрыто облаками, местами сквозь них будет просвечивать солнце. До полудня дождь пройдет только в некоторых местах страны, но днем и вечером, начиная с юга, кратковременный дождь пройдет на большей части территории Латвии.

Ветер будет дуть слабо-умеренно с юго-востока, температура воздуха поднимется до +10..+15 градусов.

В Риге будет преимущественно облачно, днем и вечером местами ожидается дождь. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до +14..+15 градусов.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление на уровне моря от 992 гектопаскалей на юго-западе Курземе до 999 гектопаскалей на границе с Россией.