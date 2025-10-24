Бюджет Службы государственных доходов (СГД) в следующем году будет сокращен на 10%, а количество работников - на 13,2%, сообщила в пятницу на мероприятии для СМИ генеральный директор СГД Байба Шмите-Роке.

Она подчеркнула, что перед СГД стоит сложная задача - сохранить те же функции с меньшими ресурсами.

Шмите-Роке отметила, что основной бюджет СГД уже сокращен на 4% до 156,8 млн евро на этот год по сравнению с 163,6 млн евро годом ранее. На 2026 год бюджет СГД будет сокращен на 15,7 млн евро, или на 10%, до 121,2 млн евро. Это учитывает и бюджет в 19,7 млн евро для Налогово-таможенной полиции, которая станет отдельным учреждением, подчиняющимся министру внутренних дел.

Шмите-Роке сообщила, что в следующем году вознаграждение СГД будет сокращено на 9%, вознаграждение в Налогово-таможенной полиции - на 7%, расходы на информационные технологии - на 8%, а прочие расходы - на 11%.

Директор управления обеспечения СГД Антра Гремзде, которая со следующей недели займет должность заместителя генерального директора и главы Административного управления, заявила, что сокращение бюджета ИКТ не относится к развитию и безопасности.

Гремзде сказала, что в следующем году расходы на ИКТ в СГД будут сокращены на 2,6 млн евро, в том числе на 2 млн евро на адаптацию информационных систем. Она пояснила, что в будущем, если будут изменения в нормативных актах, необходимо будет также предусмотреть финансовый источник для адаптации информационных систем СГД.

Также будет сокращено 330 000 евро на улучшение процессов за счет более широкого использования искусственного интеллекта. Еще 250 000 евро будет сокращено на обеспечение рабочих мест компьютерами, принтерами, телефонами и лицензиями на "MS Office".

Гремзде добавила, что в последующие годы до 2029 года развитие ИКТ в СГД будет осуществляться в рамках проектов, софинансируемых Европейским фондом регионального развития, на общую сумму 20 млн евро.

По словам Гремзде, в 2026 году прочие операционные расходы будут сокращены на 2,4 млн евро. В том числе за счет сокращения используемых площадей, что позволит сэкономить 675 000 евро, поскольку большое количество ликвидированных дел налогоплательщиков, хранящихся в архивах, может быть уничтожено. Также будет сокращена арендная плата, которую СГД платит ГАО "Valsts nekustamie īpašumi".

Еще 505 000 евро будут сэкономлены на командировках, обучении, переводах и 227 000 евро - на парадной форме. 549 000 евро будут сэкономлены на обслуживании технического оборудования таможни, поскольку СГД больше не будет обслуживать оборудование на закрытых в настоящее время таможенных пунктах (Силене и Виентули). В настоящее время нет никаких признаков того, что эти пункты могут возобновить работу.

Ожидается еще 200 000 евро экономии на автопарке, 155 000 евро на различных офисных товарах, услугах, мебели и 130 000 евро на акцизных марках, которые нужны в меньших количествах.

СГД предстоит оценить риски, связанные с подобным сокращением бюджета, добавила Гремзде.

Шмите-Роке сообщила, что значительная часть бюджетных сокращений предусмотрена в связи с уменьшением количества должностей в СГД. В этом году СГД уже сократила 93 должности до 3 595, по сравнению с 3 688 в начале года.

Шмите-Роке сообщила, что была найдена возможность сократить количество сотрудников в некоторых департаментах на 393 должности в следующем году - до 2 820 в 2026 году. Следует отметить, что Налового-таможенная полиция будет отдельным учреждением с 382 сотрудниками.

Кроме того, в следующем году будут упразднены 98 вакантных должностей, а также 54 руководящие должности. Аттестация персонала уже началась и продлится до конца ноября.