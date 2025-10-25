Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния 0 1077

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния
ФОТО: скриншот видео TV3

Дом зрительницы передачи Bez Tabu Зайги расположен у региональной автодороги, соединяющей Вентспилс и Кулдигу. В обустройство своего участка она вложила немало сил, времени и денег, поэтому тем болезненнее ей видеть разрушения, возникшие, по её словам, из-за бездействия соседей, пишет ТВ3.

Главную причину своего отчаяния Зайга видит в конкретных четвероногих млекопитающих — бобрах. Эти обитатели бассейна реки Вента с завидным усердием и регулярностью строят плотины в мелиорационных канавах соседей-фермеров, проявляя при этом удивительные строительные способности.

Чтобы защитить своё имущество от затопления, Зайга вместе с сыном взяла на себя не только контроль, но и устранение последствий. Используя "то, что дала природа", а именно руки, семья объявила вызов образу жизни грызунов.

Однако в начале октября здоровье Зайги ухудшилось, а её сын не справился с расчисткой плотных завалов, которые бобры восстанавливают практически за одну ночь.

Плотина, построенная не только из веток, но и из кукурузных стеблей, без проблем выдерживает давление воды, а также вес 90-килограммового журналиста.

Руководитель отдела мелиорации Департамента лесного хозяйства Министерства земледелия Райво Рудзитис подчёркивает, что нормативное регулирование обязывает фермеров заботиться о мелиорационных системах, включая дренажные канавы.

Контроль за этим, по его словам, находится в руках самих владельцев канав. Однако выполнение закона, включая наложение штрафов за неправильную эксплуатацию канав, входит в компетенцию соответствующего самоуправления.

Показательно, что один из участков, расположенных вблизи проблемных канав, принадлежит именно самоуправлению Вентспилсского края.

"Мы осведомлены о возникновении данной проблемной ситуации и о действиях жительницы, направленных на устранение, по её мнению, причин проблемы. Самоуправление проинформировало соответствующих владельцев земли, призвав их в разумные сроки обеспечить очистку и содержание общей мелиорационной канавы", - указали в думе.

Передача Bez Tabu также связалась со Службой поддержки села, которая пообещала провести обследование данной территории. В случае выявления нарушений ведомство может уменьшить размер финансовой поддержки, предоставляемой фермерам.

ТВ3

Читайте нас также:
#сельское хозяйство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
2
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Изображение к статье: На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему?
Изображение к статье: Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему? Эксклюзив!
Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин
А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин 1 1147
Изображение к статье: «От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается
«От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается 564
Изображение к статье: Как скоро субботняя стихия отступит?
Как скоро субботняя стихия отступит? 3893
Изображение к статье: В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз
В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз 768

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 600
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео