Дом зрительницы передачи Bez Tabu Зайги расположен у региональной автодороги, соединяющей Вентспилс и Кулдигу. В обустройство своего участка она вложила немало сил, времени и денег, поэтому тем болезненнее ей видеть разрушения, возникшие, по её словам, из-за бездействия соседей, пишет ТВ3.

Главную причину своего отчаяния Зайга видит в конкретных четвероногих млекопитающих — бобрах. Эти обитатели бассейна реки Вента с завидным усердием и регулярностью строят плотины в мелиорационных канавах соседей-фермеров, проявляя при этом удивительные строительные способности.

Чтобы защитить своё имущество от затопления, Зайга вместе с сыном взяла на себя не только контроль, но и устранение последствий. Используя "то, что дала природа", а именно руки, семья объявила вызов образу жизни грызунов.

Однако в начале октября здоровье Зайги ухудшилось, а её сын не справился с расчисткой плотных завалов, которые бобры восстанавливают практически за одну ночь.

Плотина, построенная не только из веток, но и из кукурузных стеблей, без проблем выдерживает давление воды, а также вес 90-килограммового журналиста.

Руководитель отдела мелиорации Департамента лесного хозяйства Министерства земледелия Райво Рудзитис подчёркивает, что нормативное регулирование обязывает фермеров заботиться о мелиорационных системах, включая дренажные канавы.

Контроль за этим, по его словам, находится в руках самих владельцев канав. Однако выполнение закона, включая наложение штрафов за неправильную эксплуатацию канав, входит в компетенцию соответствующего самоуправления.

Показательно, что один из участков, расположенных вблизи проблемных канав, принадлежит именно самоуправлению Вентспилсского края.

"Мы осведомлены о возникновении данной проблемной ситуации и о действиях жительницы, направленных на устранение, по её мнению, причин проблемы. Самоуправление проинформировало соответствующих владельцев земли, призвав их в разумные сроки обеспечить очистку и содержание общей мелиорационной канавы", - указали в думе.

Передача Bez Tabu также связалась со Службой поддержки села, которая пообещала провести обследование данной территории. В случае выявления нарушений ведомство может уменьшить размер финансовой поддержки, предоставляемой фермерам.

