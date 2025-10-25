На ближайшем заседании правительства будет рассмотрено и, судя по всему, принято к сведению информационное сообщение минздрава по ценам на медикаменты. А именно: минздрав проанализировал возможность установить фиксированную, то бишь единую, наценку на все рецептурные лекарства, чтобы таким образом и жители провинции могли бы покупать лекарства в местной аптеке по такой же цене, что, к примеру, и рижане.

Проведенный анализ показал, что и сейчас, когда нет фиксированной наценки, а есть только максимально допустимая, цены на лекарства в маленькой сельской аптеке и в Риге почти не отличаются - максимум, в пределах 5%. Поэтому нет смысла "фиксировать" цену и ухудшать финансовое состояние тех же сельских аптек.

Что же касается компенсационных медикаментов, то цена на них и так уже фиксированная, причем, она остается неизменной и в случае, если пациенту не полагается компенсация и он покупает лекарства из этого компенсационного списка за свои деньги.

Таким образом, минздрав предлагает больше ничего в ценовой политике не менять.