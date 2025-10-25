Baltijas balss logotype
Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему? 1 429

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему?
ФОТО: pixabay

Минздрав оценил предложение установить фиксированную наценку на рецептурные медикаменты.

На ближайшем заседании правительства будет рассмотрено и, судя по всему, принято к сведению информационное сообщение минздрава по ценам на медикаменты. А именно: минздрав проанализировал возможность установить фиксированную, то бишь единую, наценку на все рецептурные лекарства, чтобы таким образом и жители провинции могли бы покупать лекарства в местной аптеке по такой же цене, что, к примеру, и рижане.

Проведенный анализ показал, что и сейчас, когда нет фиксированной наценки, а есть только максимально допустимая, цены на лекарства в маленькой сельской аптеке и в Риге почти не отличаются - максимум, в пределах 5%. Поэтому нет смысла "фиксировать" цену и ухудшать финансовое состояние тех же сельских аптек.

Что же касается компенсационных медикаментов, то цена на них и так уже фиксированная, причем, она остается неизменной и в случае, если пациенту не полагается компенсация и он покупает лекарства из этого компенсационного списка за свои деньги.

Таким образом, минздрав предлагает больше ничего в ценовой политике не менять.

#лекарства
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    25-го октября

    если вспомнили про рецептурные лекарства , то сто пудов поднимут цену !!! заявлением "не трогать" цена три копейки в базарный день !!!!

    14
    2

