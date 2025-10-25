Baltijas balss logotype
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
ФОТО: Unsplash

В передаче Saimnieks.Zeme.Valsts на телеканале TV24 генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис пояснил, в каких случаях владелец собаки может или не может нести административную или уголовную ответственность, если, к примеру, его собака укусила человека, пишет LA.LV.

Балодис подчеркнул, что каждый случай оценивается индивидуально с учётом всех обстоятельств и доказательств. В первую очередь выясняется, действовала ли собака в целях самозащиты или инцидент стал результатом немотивированной агрессии животного.

«Если собака защищала собственность или была спровоцирована, административная ответственность не наступает», – пояснил Балодис.

Он привёл конкретный пример: если собака укусила человека, который незаконно проник в частную собственность. «Если, к примеру, в квартире укусили вора, хозяин не несёт никакой ответственности, так как собака выполняет свою основную функцию — охраняет имущество», – заявил глава ПВС.

Ранее сообщалось о нашумевшем случае в Баусском крае, где были застрелены три собаки. По данному факту начато уголовное производство по подозрению в жестоком обращении с животными, повлёкшем их гибель. Владелец животных, предприниматель Модрис Коновалов, в соцсетях подтвердил, что собаки принадлежали ему.

Муниципальная полиция поясняет, что 10 октября получила вызов о трёх агрессивных безнадзорных собаках, угрожавших женщине на частной территории в волости Брунава. Дежурная часть связалась с «Службой спасения животных» — профессиональными отловщиками. Однако представитель коллектива охотников прибыл на место раньше и застрелил собак.

Полиция начала уголовное производство по части 2 статьи 230 Уголовного закона — за жестокое обращение с животными, приведшее к их гибели. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного лишения свободы или надзора пробации с лишением права содержать животных до пяти лет.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства происшествия и пообещала сообщить о ходе расследования, как только это станет возможным.

Муниципальная полиция также начала два административных производства — по факту нападения собак на косулю и по факту безнадзорного выгула животных.

В организации «Служба спасения животных» рассказали, что вызов о трёх агрессивных собаках на частной территории поступил в пятницу после 13:00. «К сожалению, нам удалось установить владельца собак почти одновременно с полицией, когда чипы считали уже у мёртвых животных», — сообщили в организации.

«Служба спасения животных» призывает владельцев обеспечить надзор за своими питомцами и не допускать их бесконтрольного выгула. В отношении трёх сотрудников муниципальной полиции начата служебная проверка, однако они продолжают исполнять свои обязанности.

LA.LV

#животные
Видео