В ночь на воскресенье в большинстве районов Латвии продолжатся дожди, однако под утро местами небо прояснится, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

В начале ночи небо будет пасмурным, и на большей части территории ожидаются осадки. В восточных районах дождь будет длительным и сильным на протяжении всей ночи. Со второй половины ночи на западе страны местами небо начнёт проясняться, однако и там облака временами принесут дождь. Будет дуть слабый юго-западный, западный ветер, который ночью на западе перейдёт в южный и юго-западный.

Температура воздуха опустится до +5...+9 градусов, а в юго-западных районах, где облачность будет менее плотной, воздух остынет до +3...+4 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, временами ожидается дождь, в том числе моросящий, который прекратится к утру. Будет дуть слабый юго-западный, западный ветер. Минимальная температура воздуха составит +6...+7 градусов.

Последний день недели в Латвии в целом будет облачным, утром и в первой половине дня местами прояснится. Воздух прогреется до +7...+11 градусов, прогнозирует ЛЦОСГМ.