В субботу в Латвии сохранится пасмурная погода и по всей стране пройдут дожди, в западных и центральных районах ожидаются сильные и продолжительные осадки, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), пишет ЛЕТА.

Днём влияние циклона ещё сохранится, небо будет затянуто облаками, по всей территории страны ожидается дождь, при этом в западных и центральных регионах он будет сильным и продолжительным. Температура воздуха останется на уровне ночной и составит от +10 до +12 градусов.

В западной части страны ветер будет дуть с запада и юго-запада. В восточной части он постепенно сменит направление на это же в течение дня.

В столице будет пасмурно. Уже с утра Ригу накроет зона осадков, и дождь будет идти сильно и продолжительно, стихия отступит лишь поздним вечером.

В Риге утром ветер будет слабым, дуть с востока и юго-востока, а в первой половине дня сменится на западный и юго-западный. Максимальная температура воздуха составит от +10 до +12 градусов, прогнозирует ЛЦОСГМ.