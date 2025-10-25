Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана 0 192

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На следующей неделе самые популярные имена — Нина и Оксана
ФОТО: Unsplash

Согласно статистическим данным Регистра физических лиц Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), самыми популярными из включённых в календарь имён на следующей неделе являются Нина (5683) и Оксана (4789).

Среди других популярных имён, чьи именины также приходятся на следующую неделю, — Антонина (2887), Лилита (1652), Риналдс (1535) и Элвис (1199).

Реже всего в Латвии распространены такие имена из календаря следующей недели, как Дзиле (1), Нинона (8), Вива (17), Адина (31), Риналда (32), Лаймис (32) и Икарс (60).

Именины на следующей неделе также будут отмечать: Лаймонис - 817 человек, Элвийс - 738, Валтс - 645, Ирита - 450, Вивита - 328, Улла - 245, Надин(а) - 233, Ита - 133 и Элва - 129.

Читайте нас также:
#общество
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему?
Изображение к статье: Одни и те же лекарства стоят по-разному в Риге и других городах Латвии - почему? Эксклюзив!
Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
Изображение к статье: Тест показал: будущие прокуроры затрудняются с базовыми вопросами уголовного права
А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин
Изображение к статье: А вы будете? Подсчитано, сколько жителей Латвии не будут отмечать Хэллоуин
Изображение к статье: «От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается
«От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается 564
Изображение к статье: «Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния
«Больше нет сил!» Бобры в окрестностях Вентспилса доводят владелицу дома до отчаяния 1077
Изображение к статье: Как скоро субботняя стихия отступит?
Как скоро субботняя стихия отступит? 3893
Изображение к статье: В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз
В курице из Польши ПВС обнаружила бактерии, вызывающие сальмонеллёз 768

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177
Изображение к статье: В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы
В мире
В Великобритании разыскивают просителя убежища, ошибочно освобождённого из тюрьмы 102
Изображение к статье: «Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы
В мире
2
«Россия не собирается останавливаться!» — майор НВС о военных намерениях Москвы 2 783
Изображение к статье: «Я бы на месте Силини их бы уволил...»
Политика
1
«Я бы на месте Силини их бы уволил...» 1 600
Иконка видео
Техно
Конец эпохи: в Германии взорвали некогда самую мощную АЭС 291
Изображение к статье: Геннадий Викторович не понимает, с чего бы к нему такой интерес. Иконка видео
Lifenews
Миллионер Хазанов не стал помогать нищему брату, потому что они были мало знакомы 414
Изображение к статье: «Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон
Наша Латвия
«Если собака укусила вора, хозяин не несёт ответственности», – гендиректор ПВС объяснил закон 177

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео