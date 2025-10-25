Согласно статистическим данным Регистра физических лиц Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), самыми популярными из включённых в календарь имён на следующей неделе являются Нина (5683) и Оксана (4789).

Среди других популярных имён, чьи именины также приходятся на следующую неделю, — Антонина (2887), Лилита (1652), Риналдс (1535) и Элвис (1199).

Реже всего в Латвии распространены такие имена из календаря следующей недели, как Дзиле (1), Нинона (8), Вива (17), Адина (31), Риналда (32), Лаймис (32) и Икарс (60).

Именины на следующей неделе также будут отмечать: Лаймонис - 817 человек, Элвийс - 738, Валтс - 645, Ирита - 450, Вивита - 328, Улла - 245, Надин(а) - 233, Ита - 133 и Элва - 129.