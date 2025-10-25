Baltijas balss logotype
«От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается

Наша Латвия
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «От всего сердца благодарим всех». Любимый посетителями природный музей в Алуксне закрывается
ФОТО: пресс-фото

Природный музей "Vides labirints" (Лабиринт среды) прекращает свою работу с 1 ноября этого года — с таким заявлением в социальной сети Facebook выступила семья Вернерсов, которая на протяжении 30 лет поддерживала работу местного природного музея в Алуксне, сообщает ТВ3.

Тридцать лет назад Эвалд и Алдис Вернерсы совместными усилиями воплотили мечту о создании природного музея. Его основой стали личные коллекции, которые пополнялись всё новые и новые годы. Как сообщает портал staburags.lv, Алдис Вернерс начал собирать камни ещё в детстве — когда выложил на стол собранные в карманах камешки и ракушки, родилась первая коллекция.

Однако в начале октября Вернерсы официально объявили о прекращении деятельности музея. "От всего сердца благодарим всех, кто был с нами в этом прекрасном путешествии!" — говорится в записи на Facebook. "Мы рады, что за 30 лет смогли популяризировать имя Алуксне как в Латвии, так и во многих других странах".

Семья Вернерсов подчеркнула, что будет хранить в сердце добрые слова, увлечённость, радость и вдохновение, которые приносили посетители. "Пусть красота природы продолжает вдохновлять каждого из вас!"

Пользователи Facebook выразили сожаление по поводу решения закрыть музей, отмечая, что не представляют себе город без этого уникального места, в которое вложены душа и сердце. Жители Алуксне гордятся тем, что это всегда было место, которое можно показать гостям города.

Музей также опроверг мнение, что, размещаясь в помещениях Нового замка Алуксне, он должен был платить "только" за коммунальные услуги. В публикации указано, что в 2024 году платежи музея самоуправлению за аренду и коммунальные услуги составили почти 7000 евро (6879,81 евро). При этом зима была относительно тёплой. К тому же содержание музея включало и прямые расходы — примерно 3000 евро. "Для работы музея в год необходимо около 10 000 евро, не включая зарплаты и налоги", — пояснили Вернерсы, подчёркивая, что самоуправление не "выселяет" музей. Решение принято потому, что музей не в состоянии покрыть расходы. К сожалению, сейчас и переехать в другие помещения невозможно — подходящих вариантов нет.

На общественные обсуждения о том, почему самоуправление не поддерживает музей, отреагировала и сама муниципальная администрация. В комментарии под публикацией музея в Facebook она пояснила, что действительно с 2013 по 2022 год музей не платил за аренду, а только за коммунальные услуги. Однако поскольку Латвийское общество охраны природы и памятников (Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība) с 2022 года больше не имеет статуса организации общественного блага, самоуправление юридически не имеет права предоставлять помещения безвозмездно.

ТВ3

Видео