Письменный тест в первом туре отбора показал, что наибольшие трудности у кандидатов на должность прокурора вызвали общие вопросы в области уголовного права, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Согласно положению, отбор проходит в форме открытого конкурса. Он направлен на проверку общих и юридических знаний, необходимых для выполнения обязанностей прокурора, а также на оценку соответствия кандидата требованиям Закона о прокуратуре и необходимым для должности компетенциям и навыкам.

Отбор проходит в три этапа. На первом этапе проводится письменный тест, в котором проверяются общие и юридические знания кандидатов. Тест состоит из 40 вопросов с вариантами ответов, на его выполнение отводится 40 минут. За каждый правильный ответ начисляется один балл. Для перехода ко второму этапу количество ошибок не должно превышать десяти. Вопросы для теста составляются специально для каждого конкурса, утверждаются генеральным прокурором и имеют статус ограниченного доступа.

15 октября состоялся первый этап отбора на должность прокурора. Из 17 кандидатов четверо не были допущены ко второму этапу.

Оценка результатов последнего теста показывает, что наибольшие трудности вызвали общие вопросы в области уголовного права, отметили в прокуратуре.

Во втором этапе происходит оценка поданных заявлений и документов в соответствии с формальными критериями: проверяется соответствие кандидата требованиям Закона о прокуратуре, отсутствие ограничений для занятия должности прокурора, а также проводится интервью для оценки социальных навыков кандидата.

На третьем этапе Комиссия по аттестации прокуроров проводит интервью с кандидатами, оценивая их навыки по установленным критериям, мотивацию, умение её обосновать, предыдущий профессиональный и жизненный опыт, а также соответствие требованию Закона о прокуратуре о безупречной репутации.